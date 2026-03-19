EEUU detecta drones no identificados sobrevolando la base militar donde residen Marco Rubio y Pete Hegseth

El Gobierno de Estados Unidos ha detectado este jueves drones no identificados sobre la base del Ejército en Washington, donde residen el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Según han informado las autoridades, el origen de estos aparatos aún no ha sido identificado.

Los hechos han ocurrido en Fort McNair, una instalación del Ejército situada en una ubicación estratégica muy próxima a las principales instituciones políticas del país.

Según la información revelada por The Washington Post, varios drones sobrevolaron el perímetro de la base sin autorización. Por el momento:

No se ha identificado a los responsables.

Se desconoce el origen de los dispositivos.

Tampoco está claro si se trataba de una operación de vigilancia, una prueba o una amenaza directa.

Las fuerzas de seguridad han iniciado una investigación para determinar la naturaleza exacta del incidente.

La gravedad del suceso radica en que la base afectada no es una instalación militar cualquiera. En ella residen figuras clave del Gobierno estadounidense encargadas de la política exterior y de defensa. Sin embargo, ni Rubio ni Hegseth se han movido. La presencia de drones en ese espacio ha generado preocupación por un posible fallo en los sistemas de seguridad, especialmente en un contexto en el que Estados Unidos, junto a Israel, mantiene un conflicto contra Irán desde el pasado 28 de febrero.

Irán planeó atacar California con drones

El FBI advirtió recientemente a los departamentos de Policía de California de que Irán planeaba tomar represalias por los ataques estadounidenses, lanzando drones contra la Costa Oeste de EEUU.

«Recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que EEUU llevara a cabo ataques contra Irán», según la alerta del FBI distribuida a finales de febrero de la que ha informado en exclusiva la cadena ABC News sobre el supuesto ataque de Irán con drones.

Según esa alerta, para el ataque contra una de las zonas más turísticas de EEUU, Irán escogería sus ya famosos drones que, además, serían lanzados desde buques localizados en el océano Pacífico.