EEUU anuncia la muerte de otros seis narcos en el Pacífico tras un bombardeo

El secretario de defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este lunes la muerte de otros seis narcos en nuevos bombardeos contra dos embarcaciones en aguas del oceáno Pacífico.

El dirigente norteamericano ha dicho que los «ataques cinéticos» fueron ejecutados el domingo por orden del presidente, Donald Trump, antes de afirmar que alcanzaron «dos embarcaciones operadas por organizaciones designadas como terroristas».

«Estas embarcaciones eran conocidas por nuestros servicios de Inteligencia por su asociación con el contrabando de narcóticos, portaban narcóticos y transitaban por una ruta de tráfico de narcóticos en la zona oriental del Pacífico», ha apuntado en sus redes sociales.

Hegset ha reconocido que «ambos bombardeos fueron perpetrados en aguas internacionales» y que «había tres narcoterroristas a bordo de cada embarcación». «Los seis murieron. Las fuerzas estadounidenses no sufrieron bajas», ha manifestado Hegseth, quien ha insistido que «bajo el presidente Trump se protege a la patria y se mata a los terroristas de los cárteles que desean dañar al país y a su pueblo».