EEUU advierte que Hamás no puede gobernar en Gaza y señala a la UNRWA: «No puede desempeñar ningún papel»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha advertido que Hamás no puede participar en la gobernanza futura de Gaza y que la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA) tampoco puede desempeñar ningún papel en el enclave palestino.

Sobre la desmilitarización de Hamás, Rubio ha pedido paciencia: «Es un apartado a abordar pero todavía no es el momento porque esto acaba de empezar». El secretario de Estado ha reconocido que la situación final en Gaza será «el resultado de un trabajo colectivo de varios países», aunque el proceso «ha comenzado» y aún no se ha llegado a ese punto definitorio.

En cuanto a la posible anexión israelí de Cisjordania, Rubio ha declarado que representa una amenaza para el proceso de paz en la Franja de Gaza. De esta forma el dirigente político se alinea con el presidente norteamericano, Donald Trump, quien manifestó su rechazo al visto bueno del parlamento hebreo sobre un proyecto para anexionar el territorio palestino.

«Basta con decir que no creemos que vaya a ocurrir», ha sentenciado Rubio desde el centro de coordinación estadounidense que supervisa el alto el fuego entre Israel y Hamás, instalado en Kiryat Gat. El jefe de la diplomacia norteamericana no ha ocultado su malestar con la votación en la Knesset, que ha calificado como una «iniciativa presentada por algunos elementos con la intención de avergonzar» al primer ministro Benjamin Netanyahu, cuyo partido Likud optó estratégicamente por la abstención durante el sufragio.

Durante una rueda de prensa, Rubio también se ha dirigido a la población israelí, ansiosa por el retorno de los rehenes que permanecen en manos de las milicias palestinas. «No vamos a olvidarnos de los rehenes», ha insistido el responsable de la política exterior estadounidense, que se ha declarado convencido de que el alto el fuego «todavía aguanta».