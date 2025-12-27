La bochornosa canción de un concejal socialista de Martos: «Las niñas bonitas me la quieren mamar»

El concejal socialista de Seguridad Ciudadana de Martos, Manuel Cortés, ha publicado en su TikTok un vídeo en el que aparece cantando letras sexuales, en plena oleada de escándalos sexuales en las filas de su partido. «Cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieran mamar», es una de las estrofas de la canción que el concejal socialista canta, de forma bochornosa, junto a dos amigos.

En la grabación, difundida por el propio edil socialista y en la que se le ve en el centro del plano, Cortés entona sin pudor varias estrofas de una canción de contenido obsceno. Entre ellas, se le escucha decir: «Cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieran mamar», mientras gesticula y sigue el ritmo de la música.

El vídeo continúa con más frases de tono sexual explícito como: «Yo me voy al campo, al campo de los madroños, para que los campesinos me la metan por el coño», o «El cochino de tu padre, cuando viene del trabajo, es capaz de meterse un tiro en la punta del …», además de rematar con «Tú no te la sabes, y yo sí me la sé, y como no te la sabes yo la tengo como un tren».

El contenido, publicado en una red social abierta y accesible a cualquier usuario como es TikTok, ha generado un aluvión de críticas en el municipio por la vulgaridad de las letras y por proceder de un responsable municipal que tiene a su cargo un área tan sensible como la Seguridad Ciudadana. Vecinos de Martos han mostrado su rechazo al considerar que el comportamiento del edil es incompatible con la representación institucional que ostenta.

Muchos de ellos piden ahora que el concejal dé explicaciones públicas y asuma responsabilidades políticas por un vídeo que califican de «bochornoso» y «machista». El foco de las críticas se centra en que no se trata de una filtración ni de un contenido privado, sino de una publicación realizada voluntariamente por el propio Cortés en su perfil.

El caso vuelve a poner bajo los focos al PSOE local, al que se le exige una reacción ante un episodio que obviamente daña la imagen del Ayuntamiento de Martos.