Page planta cara a Ferraz y blinda a Sara Simón tras denunciar pucherazo en las primarias que ganó Sánchez

La denuncia de la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha sobre un supuesto pucherazo en las primarias que auparon a Pedro Sánchez como líder del PSOE han abierto una bronca interna en el PSOE de la región. El líder socialista y presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no se plantea prescindir de la consejera de Igualdad, Sara Simón, por mucho que la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, haya considerado «gravísimas» las palabras de la consejera.

Cierre de filas del equipo de Page frente a una delegada del Gobierno que no ha conseguido que Simón se desdiga de lo que denunció: «Cuando estábamos en el proceso de primarias para elegir a nuestro secretario general, en el que se enfrentaba el compañero Pedro Sánchez con la compañera Susana Díaz y el compañero Patxi López, veíamos en nuestra provincia cómo había agrupaciones en las que, de repente, en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde venían».

La respuesta de la consejera portavoz del Gobierno de Page a Milagros Tolón, en la que aseguraba que parecía que quien estuvo «con Ábalos y con Salazar» se había puesto «nerviosa», en alusión a la delegada del gobierno y del sanchismo en Castilla-La Mancha se produjo hace 48 horas, según comentan fuentes claramente alineadas con la mayoría de Page en Castilla-La Mancha, y «desde entonces seguimos sin noticias de la delegada del Gobierno o cualquier otra persona». La brecha entre el «sanchismo» y la organización que lidera Page es tan manifiesta como la clara superioridad de los seguidores del presidente castellano-manchego en esta federación socialista.

Con respecto a las peticiones de dimisión, por parte de la corriente Izquierda Socialista (IS), de la consejera Simón, que sacó a relucir las irregularidades en las primarias socialistas, desde el PSOE castellano-manchego recuerdan que «las corrientes internas están prohibidas en los ámbitos territoriales, por los Estatutos de Sánchez… y de Santos Cerdán». Por lo que entienden que la legitimidad de IS en Castilla-La Mancha tiene serias objeciones «en tanto que corriente interna del PSOE».

En la organización socialista de Castilla-La Mancha recuerdan que son ya la federación socialista que más tiempo lleva al frente de un gobierno autonómico, por delante incluso de Andalucía, y que se consideran una organización robusta y con la suficiente entidad como para que nadie -sin mencionar de forma expresa a la cúpula federal del PSOE- venga a imponerles nada a estas alturas.

Sobrevivir al sanchismo

Conscientes de que Emiliano García-Page se ha mantenido al frente de su partido, porque gana por mayoría absoluta sus elecciones, puesto que desde la cúpula de Ferraz se planteaban acabar con él del mismo modo en que acabaron con el fallecido ex presidente de Aragón, Javier Lambán, en el PSOE de C-LM no preocupan las posibles aspiraciones que pudiera tener Milagros Tolón a hacerse en un hipotético futuro, con las riendas del partido, desde su actual puesto como Delegada del Gobierno de Pedro Sánchez.

La operación de colocar en la Delegación del Gobierno a una figura que mueva la silla del líder regional no afecto al «sanchismo» no es novedosa dentro del PSOE de Sánchez. De hecho, esa fue la estrategia que utilizó el presidente del Gobierno cuando llegó al Ejecutivo y decidió arrebatar la hegemonía a Susana Díaz dentro del PSOE andaluz. Entonces fue Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis quien, nombrado Delegado del Gobierno por Pedro Sánchez, se dedicó a hacerse con todo lo que pudo del partido, para la causa sanchista y en contra del «susanismo» aún vigente.

Aquella operación surtió su efecto, pero según fuentes socialistas, de larga trayectoria en el partido, «en este caso, con Page, ni han podido ni van a poder lograrlo». Estas fuentes siguen viendo a un Page «fuerte en su feudo» frente a un Pedro Sánchez asediado por escándalos semanales o, incluso diarios, de corrupción o de acoso sexual.