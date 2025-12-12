Una consejera de Page cree que Sánchez ganó las primarias con trampas: «De repente, los censos aumentaron»

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretaria de Política Municipal del PSOE en la región, Sara Simón, ha puesto en duda la legitimidad de la elección de Pedro Sánchez como líder del PSOE tras su victoria durante las elecciones primarias del partido, señalando que en la provincia de Guadalajara se habría «inflado los censos de votantes».

«Cuando estábamos en el proceso de primarias para elegir a nuestro secretario general, en el que se enfrentaba el compañero Pedro Sánchez con la compañera Susana Díaz y el compañero Patxi López, veíamos en nuestra provincia cómo había agrupaciones en las que, de repente, en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde venían», ha denunciado.

Simón ha aclarado que no puede responsabilizar a nadie directamente de la supuesta manipulación: «No tengo pruebas, pero fue un hecho que ocurrió. Sé lo que pasó en mi provincia y se escucharon muchas cosas. Era público y notorio». La consejera asegura que estos hechos fueron trasladados a los órganos competentes del partido sin que recibieran ninguna explicación al respecto.

La consejera ha realizado estas declaraciones en Toledo, tras ser preguntada por la reunión celebrada este viernes en la sede nacional del PSOE en Ferraz, donde la dirección del partido convocó a las responsables de Igualdad para abordar las denuncias internas de acoso sexual contra el ex asesor y ex militante socialista Francisco Salazar.

La UCO entra en los ministerios

Por otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa este viernes con los registros. Agentes del Instituto Armado han acudido a primera hora a las sedes de Correos y de varios organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica, con el objetivo de recopilar documentación sobre adjudicación de contratos bajo sospecha de estar amañados.

Estos registros en busca de expedientes de contratación pública se suman a las inspecciones del jueves en las empresas públicas SEPI, Enusa, Sepides y Mercasa y a las detenciones, entre miércoles y jueves, de la fontanera del PSOE, Leire Díez, del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, y del socio de Santos Cerdán en Servinabar 2000 SL, Antxon Alonso.