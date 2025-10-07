Patxi López afirma que el Congreso también paga gastos en efectivo y el PSOE le corrige

Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, ha intentado justificar este martes los pagos en efectivo a Ábalos, Cerdán y Koldo amparándose en que «el Congreso también lo hace». La mentira ha sido tan clamorosa, que el propio Grupo Socialista ha tenido que salir al paso y rectificar a su portavoz: «Los gastos de los diputados se abonan vía transferencia y no en metálico».

Los pagos en efectivo son «una práctica habitual de todas las empresas, incluso de esta institución y el Senado». Así de incisivo se ha expresado el socialista López a la salida de la Junta de Portavoces que este martes se reunía en el Congreso de los Diputados.

«No te hagas el sorprendido», ha esbozado incluso dirigiéndose a la prensa ante su sorpresa después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, haya detectado pagos de más de 95.000 euros sin justificar en las cuentas del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y quien fuera su asesor, Koldo García.

Según ha explicado con toda seguridad el portavoz de los socialistas, «cuando un diputado tiene un viaje internacional, alguna convocatoria oficial, hay unos recursos de la Cámara Baja, unas dietas, que pone a su disposición». «¿Cómo las paga el Senado? En metálico. ¿Cómo las paga el Congreso? Pues con los tickets o con lo que sea», ha proseguido.

López ha justificado además en sus argumentos que sean muchas las empresas en España que actúen de la misma manera que hubiera procedido el PSOE. Es decir, adelantado pagos de dinero en efectivo a la espera, posteriormente, de estos gastos sean justificados.

Con sus declaraciones, el dirigente socialista ha querido zanjar la polémica después de conocerse el contenido del último informe de la UCO que apunta a presuntos pagos en B a miembros del PSOE. En concreto, a quien fuera la mano derecha del presidente Pedro Sánchez en Ferraz, Ábalos, y su asesor Koldo.

Minutos más tarde de la rueda de prensa ofrecida por el portavoz del PSOE, que ha sido repreguntado por estas mismas cuestiones, ha forzado a los miembros de su grupo a matizar sus palabras. Según fuentes del partido que lidera Sánchez, en el caso del Congreso el dinero se paga «vía transferencia», y no en efectivo, como ha expresado el portavoz.