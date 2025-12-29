No es agresividad ni odio: lo que tu gato intenta decirte realmente cuando te muerde al acariciarlo

Los gatos son animales misteriosos y fascinantes a partes iguales, que a menudo dejan a sus dueños asombrados con sus comportamientos. Si bien pueden ser cariñosos y buscan la compañía humana en ciertos momentos, también tienen una personalidad muy independiente, lo que puede hacer que sus interacciones sean un tanto impredecibles. Uno de los comportamientos más desconcertantes que pueden mostrar es cuando, durante una sesión de caricias, un gato, que parecía estar disfrutando de la atención, de repente te muerde.

El gesto de morder en este contexto no se debe interpretar como una agresión, sino como una forma de establecer límites. Aunque en un principio el gato disfrute de las caricias, es posible que llegue a un punto en el que el contacto físico se vuelva incómodo. Este tipo de comportamiento recibe el nombre de «mordida de amor» y, aunque pueda sorprender a quien lo recibe, es más una forma de decir «basta» que una forma de hostilidad.

¿Por qué un gato puede morder mientras lo acaricias?

Los gatos, a diferencia de los perros, no buscan el contacto físico constante. Si bien es cierto que algunos pueden ser extremadamente cariñosos y disfrutar de las caricias, su independencia los hace ser mucho más selectivos a la hora de establecer contacto con las personas. Esto significa que el hecho de que un gato se acerque para recibir afecto no implica que quiera que le acaricien indefinidamente. Así que, cuando un gato se siente sobreestimulado, su mordida no es una muestra de agresividad, sino de incomodidad.

Al igual que las personas, los gatos tienen límites que se deben respetar en todo momento. Estos límites se manifiestan de muchas maneras, y aprender a reconocerlas es clave para evitar malentendidos o situaciones incómodas. Los gatos no siempre utilizan su mordida como la primera señal de advertencia. De hecho, antes de recurrir a un mordisco, suelen mostrar una serie de comportamientos:

Si mueve su cola rápidamente de un lado a otro o la golpea contra el suelo, es una señal de que algo no va bien. Este comportamiento puede ir acompañado de una postura tensa, donde el cuerpo del gato se pone rígido o se aleja ligeramente.

Cuando un gato se siente molesto, puede moverlas hacia atrás o a los lados, lo que indica que ya no está disfrutando del contacto.

También puede emitir un maullido corto, un gruñido bajo, o incluso un siseo, a modo de advertencia.

Es crucial prestar atención a estos signos antes de que el gato recurra a la mordida. Los gatos son animales muy inteligentes y, aunque no siempre se expresen con palabras, sus gestos y posturas nos ofrecen mucha información sobre cómo se sienten.

Cómo actuar

Si el gato te da una pequeña mordida durante las caricias, es importante no reaccionar de manera brusca. En lugar de apartar rápidamente la mano o gritar, mantén la calma y respeta su espacio.

No le castigues ni te enfades, ya que esto podría generar miedo o estrés. En lugar de eso, trata de leer sus señales y respetar su límite. En el futuro, observa más de cerca cómo reacciona a las caricias y ajusta la duración o la intensidad de las mismas para evitar que se sienta sobreestimulado.

La importancia del lenguaje corporal

Los gatos son expertos en usar su lenguaje corporal para comunicarse. A través de sus movimientos, gestos y posturas, pueden expresar una variedad de emociones, desde el amor y la felicidad hasta el miedo y la irritación.

Cuando un gato está disfrutando de las caricias, puede frotarse contra la mano de la persona que lo acaricia, ronronear de manera suave y continua, o incluso inclinar su cuerpo hacia la fuente de la caricia, mostrando que se siente cómodo y seguro. También es habitual que un gato que está relajado se acueste de lado o boca arriba, posiciones que indican que está abierto a la interacción.

Otro signo claro de que un gato está disfrutando del afecto es el movimiento de la cola. Cuando un gato está contento y relajado, puede mover la punta de la cola de manera lenta y tranquila, o incluso mantenerla ligeramente enroscada. Ésta es una de las formas en que expresa su satisfacción.

Algunos de los comportamientos de los gatos pueden parecer desconcertantes, pero todos tienen una explicación. Lejos de ser una actitud hostil, las «mordidas de amor» son una señal de que el gato está estableciendo límites, algo esencial para que se sienta cómodo y respetado. Al aprender a reconocer sus señales y adaptar la forma en la que interactúas con él, puedes evitar malentendidos y crear una relación más saludable y respetuosa entre vosotros.

Recuerda que cada gato es único, y entender su lenguaje corporal es clave para una convivencia armoniosa. Respetar sus límites y observar sus señales ayuda a fortalecer el vínculo y prevenir malentendidos.