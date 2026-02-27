Si tu perro te da la pata, no es por jugar ni por saludar: los expertos en animales revelan los motivos

El gesto de que un perro apoye su pata sobre la pierna o la mano de su dueño suele interpretarse de manera superficial. No obstante, especialistas en comportamiento animal señalan que esta acción tiene un significado concreto dentro del lenguaje canino.

Ya sea para comunicar afecto, pedir atención o expresar necesidades físicas o emocionales, la pata de tu mascota funciona como una herramienta clave de interacción.

Comprender qué quiere transmitir realmente tu peludo de cuatro patas cuando realiza este gesto permite reforzar el vínculo y responder de forma más adecuada a sus demandas cotidianas.

Por qué los perros ponen la pata en sus dueños, según los expertos en animales

Qu un perro coloca la pata sobre una persona, está realizando una forma de comunicación que ha aprendido desde sus primeras semanas de vida.

De acuerdo con especialistas de PetsCare, este comportamiento deriva de la etapa de cachorro, cuando los pequeños utilizan las patas para estimular a su madre y conseguir respuestas concretas.

Con el tiempo, descubren que ese mismo gesto funciona con los humanos y lo emplean como una vía eficaz para obtener atención o transmitir un mensaje. Estos son los motivos más destacados:

1. Reclamo de atención o necesidad de interacción

Una de las razones más frecuentes detrás de este gesto es la búsqueda de atención. Los expertos aseguran que muchos perros utilizan la pata para solicitar juego, afecto o incluso para recordar que ha llegado la hora del paseo o de la comida.

Cuando los dueños responden de forma positiva a esta acción, este animal aprende que es una herramienta válida para comunicar sus intenciones.

2. Cariño y vínculo emocional

Otra interpretación habitual es la expresión de afecto. En momentos de calma, con un lenguaje corporal relajado, colocar la pata puede ser una señal clara de confianza y cercanía.

Este tipo de contacto se asemeja a formas humanas de afecto en las que el contacto físico fortalece los lazos y genera bienestar en ambas partes.

3. Transmisión de necesidades concretas

El gesto también puede estar asociado a necesidades puntuales. Algunos perros utilizan la pata para indicar que quieren salir, que su bol de agua está vacío o que requieren atención inmediata.

En estos casos, suelen reforzar el mensaje con otras señales, como dirigir la mirada hacia la puerta o hacia el objeto deseado.

Señales de alerta cuando tu perro da la pata con insistencia

Aunque generalmente este gesto no implica un problema, los expertos en animales advierten que la repetición constante y acompañada de signos de inquietud puede ser una señal de estrés o ansiedad.

Si el perro jadea en exceso, mantiene las orejas hacia atrás o presenta rigidez corporal mientras coloca la pata, podría estar solicitando consuelo emocional. Identificar estos matices es esencial para interpretar correctamente el lenguaje canino.

En situaciones en las que el comportamiento de tu can se vuelve compulsivo, los profesionales recomiendan observar el conjunto de señales corporales e incluso acudir a un etólogo o veterinario.

Evaluar el contexto permitirá descartar la presencia de problemas de conducta o factores externos que provoquen malestar.