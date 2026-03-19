El sorteo extraordinario del Día del Padre llega este sábado: por qué cada vez más jugadores lo compran online

Aunque el Día del Padre se celebra el 19 de marzo, este año el sorteo especial de la Lotería Nacional se ha trasladado al sábado. Se trata de uno de los sorteos extraordinarios más esperados del mes, con décimos de 15 euros y una mayor concentración de premios.

Una cita marcada en rojo para muchos jugadores habituales, especialmente tras el éxito del sorteo extraordinario de San Valentín del mes pasado.

Premios del Sorteo Extraordinario del Día del Padre por décimo

A continuación, se muestran los principales premios del sorteo:

Premio Importe al billete Importe al décimo Premio Especial (a una sola fracción y serie) 14.870.000 € 1.487.000 € Primer premio 1.300.000 € 130.000 € Segundo premio 250.000 € 25.000 € Anterior y posterior al primer premio 24.000 € 2.400 € Anterior y posterior al segundo premio 15.325 € 1.532,50 € Centena del primer premio 750 € 75 € Centena del segundo premio 750 € 75 € Tres últimas cifras del primer premio 750 € 75 € Dos últimas cifras del primer premio 750 € 75 € Reintegro del último número del primer premio 150 € 15 €

En este tipo de sorteos, los premios se reparten por décimo, lo que permite saber directamente cuánto corresponde a cada participación.

Además de estos premios principales, existen múltiples premios menores, aproximaciones y reintegros que aumentan las probabilidades de obtener algún premio.

De la tradición a la tecnología: el cambio en la forma de jugar

En los últimos años, cada vez más jugadores han empezado a comprar sus décimos por Internet, buscando comodidad, rapidez y nuevas formas de optimizar sus apuestas.

El caso de una administración que no deja de repartir premios

Un ejemplo llamativo es el de La Rana de Tres Patas, una administración de lotería en Madrid que ya ha repartido un primer premio de Euromillones y que continúa acumulando premios en diferentes sorteos.

Sin ir más lejos, el pasado sábado repartieron el segundo premio de la Lotería Nacional, correspondiente al número 29203, con 12.000 euros por décimo.

Por qué muchos jugadores están cambiando su forma de comprar

Compra rápida desde el móvil

Participación en peñas

Uso de inteligencia artificial

Mayor comodidad en la gestión

Para quienes quieran participar en el sorteo de este sábado, ya es posible comprar décimos online en administraciones autorizadas.

Un ejemplo es el de La Rana de Tres Patas, que permite gestionar la compra de forma rápida desde el móvil.

👉 Comprar Lotería Nacional del sábado

Además, muchos usuarios optan por participar en peñas en otros juegos como Euromillones, Primitiva o Bonoloto, donde es posible jugar más combinaciones en grupo.

En este caso, la administración cuenta también con app propia, disponible tanto en:

👉 App Store

👉 Google Play

Con el sorteo extraordinario del Día del Padre a la vuelta de la esquina, todo apunta a que volverá a ser uno de los más participativos del mes.