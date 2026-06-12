Un cirujano desvela quiénes están detrás del boom del ‘lifting deep plane’: «Hombres que rehacen su vida con alguien más joven»

El universo de la cirugía estética ha avanzado en los últimos años y muchos de los tratamientos que antes eran invasivos, ahora se plantean de una manera completamente diferente. El más popular, que aún se sigue dando, es el lifting. Este procedimiento se empezó a dar en personas de avanzada edad, pero su evolución ha comenzado a conquistar a perfiles más jóvenes. Una alternativa que se ha planteado es el deep plane, una forma de rejuvenecer el rostro, pero de una manera incluso más natural. Para conocer más sobre ello, hablamos con un maestro de la técnica y es el doctor Alfredo Fernández Blanco.

Mientras comenzamos una charla cercana en su clínica de la Avenida de Filipinas, en Madrid, lo primero que queremos saber es quién es la persona que se encuentra detrás de un prestigioso nombre. A ello, el doctor nos responde: «¿Tengo que hablar bien de mí? (Se ríe). Soy cirujano plástico y llevo trabajando más de 25 años, dedicado fundamentalmente a la cirugía estética y reparadora. Soy un apasionado de la cirugía facial y estoy muy contento y entusiasmado, a pesar de los años que llevo. Cada día, mis pacientes me dan esa ilusión para seguir, que es lo fundamental. A veces me pregunto si me cansa trabajar, pero realmente me dedico a mi hobby y eso es lo mejor», afirma.

Desde hace no mucho tiempo, los retoques están normalizados, pero antes no se veía de la misma manera. Aunque es verdad que, ahora, muchos cirujanos han obtenido su prestigio, puesto que hacen un trabajo que habla de naturalidad, pero está claro que hay que saber escoger bien. Preguntamos al Dr. Fernández Blanco sobre este auge y a ello responde: «La medicina estética ha sido un boom. Los pacientes tienen un resultado inmediato y eso les encanta a los clientes, pero lo mismo ha pasado con la cirugía estética. Los procedimientos han aumentado en calidad y han mejorado mucho los procesos de la liposucción, la rinoplastia y, desde los últimos cinco años, el lifting».

Conversamos con el doctor sobre tendencias y, ahora mismo, es verdad que muchos de esos retoques van enfocados a lo personal, hasta tal punto que funcionan como esa adrenalina que puede disparar la autoestima. Aunque también se lleva a cabo con el objetivo de dar mejor imagen en el plano profesional. Muchas personas no sólo lo hacen con la misión de sanar ciertos complejos, sino para que en el trabajo se les vea un aspecto más estético y apetecible. En resumidas cuentas, un magistral retoque puede, incluso, llegar a disparar nuestra carrera profesional o, al menos, cómo nos perciben.

Ahora se ha puesto en tendencia el llamado deep plane, una variante del lifting que no es tan invasiva y que apenas deja rastro. Alfredo Fernández Blanco es especialista en este procedimiento y nos lo aclara: «Como bien dice la palabra, deep plane es plano profundo. Es algo que llevamos años haciendo. La verdad es que nos ha cambiado la vida con respecto a los resultados del lifting convencional. Es menos agresivo y nos permite reposicionar el tejido de una manera fantástica. Con el modo clásico, había que despegar la piel y estirarla, lo cual hacía que el tejido sufriese mucho más», afirma. «Con el nuevo, se separa un poco y se lleva al hueso. El paquete malar lo tiramos hacia arriba y atrás, para terminar suturando con unos puntitos. Es un resultado más natural y permanente. Además, el post operatorio es mucho mejor».

Viendo imágenes con el doctor, observamos pacientes que han pasado por el quirófano para aplicarse el procedimiento y los hematomas son casi inexistentes. Vemos caras que han tenido un cambio radical, que parece que se han rejuvenecido 10 años e incluso se nota a la vista una notable mejoría. Desde arrugas, pasando por una papada caída, todo desaparece. La tendencia se ha dado mucho en mujeres, pero los hombres se animan cada vez más y el porcentaje ha crecido considerablemente. Todo ello con un curioso trasfondo.

En ambos géneros es diferente y el doctor Fernández Blanco nos lo explica: «El lifting entre el hombre y la mujer tiene ciertas peculiaridades. El motivo por el que los hombres lo hacen es el trabajo, ya que uno se siente mayor y viene la juventud apretando, pero el factor común es porque rehacen su vida, tienen una pareja y siempre suelen venir acompañados de una mujer más joven. En definitiva, quieren parecer jóvenes como ellas y estar a su nivel. Es empezar una nueva vida», nos confiesa. A esto, añade: «Muchos me dicen que se miran al espejo y no se sienten como se ven. Tienen el sentimiento de ser jóvenes y activos y no se asocian con ese párpado caído, las arrugas en el cuello, etc.».

Sobre esto hay varios mitos y desvelamos el que más preocupa: no, el post operatorio no es complicado; es más, es mucho más sencillo que el del procedimiento del lifting convencional. «Hacemos un tratamiento previo y uno posterior. Normalmente son pieles ajadas, fotoenvejecidas… Sobre todo por el paciente y el resultado, puesto que es el de mi trabajo y se ve. Aunque hay que cuidarlo, porque puede durarte hasta 10 años. Por supuesto, uno envejece, pero hay que tener las medidas nutricionales y estéticas que se recomiendan. Hay que fomentar la síntesis de colágeno y elastina», nos confiesa.

La primera vez que un deep plane se popularizó fue cuando vimos el nuevo rostro de Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian, y queremos saber cómo identificarlo. A ello, el doctor Fernández Blanco nos confiesa: «Se puede notar por la reposición del tercio medio. Te permite llevar el pómulo más alto y, sobre todo, el post operatorio. La paciente tiene un periodo de recuperación más rápido y se ve que los tejidos están más recolocados. En definitiva, para saberlo, hay que verlo a largo plazo». Además, nos confiesa que hay que mirar en la oreja, es decir, la sutura se hace en la parte anterior y su cicatriz es inexistente, pero en otros casos, se puede ver más clara.

Por último, preguntamos al doctor sobre el tratamiento imprescindible para él y nos cuenta: «Recomiendo vitaminas, PRP, ácido hialurónico de cadena corta que hidrata la piel e incluso cremas con oil free, que evitan la aparición de brillos, grasas e imperfecciones». Después de la charla con el Dr. Alfredo Fernández Blanco, nos queda clara la patente evolución de la medicina estética y que la piel no sólo se cuida desde fuera, sino que también hay que contribuir a hacerlo desde dentro.