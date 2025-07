Cómo la cirugía estética ayuda a la salud física y emocional: desde una reconstrucción mamaria a una abdominoplastia

Fact checked

La cirugía estética va mucho más allá de lo que se percibe a simple vista. En la consulta de Cirugía Plástica y Estética de la clínica Ribera Mestalla, liderada por el doctor Pepe Mallent, la intervención quirúrgica es “una herramienta al servicio del bienestar integral del paciente”. Con más de 25 años de experiencia en Cirugía Estética y Reconstructiva, Mallent defiende una práctica profesional “que combine la precisión técnica con una profunda sensibilidad humana y un resultado natural”.

“Hoy en día, son muchas las mujeres que superan un cáncer de mama, así que médicamente están curadas. Pero psicológicamente siguen viviendo la enfermedad porque no se ven como antes”, explica Mallent. “Hasta que no reconstruimos esa mama, no se sienten recuperadas del todo. Esa cirugía les devuelve la sensación de normalidad y de control sobre su cuerpo”, explica. La reconstrucción mamaria es una de las especialidades del doctor Mallent, pero no la única. También interviene casos de mamas caídas, mamas excesivamente grandes o pequeñas, “siempre con el objetivo de conseguir una silueta armónica y natural”.

La cirugía estética, como él mismo destaca, es el punto al que se llega cuando la medicina estética ya no puede aportar más. “Nosotros intervenimos cuando hay un cambio físico necesario que no puede resolverse con tratamientos más superficiales”, comenta. Pero el cambio físico casi siempre va acompañado de un cambio emocional. “Las personas acuden con una preocupación, un complejo o una limitación, y tras operarse notan un antes y un después en su forma de estar en el mundo”.

Estética y deporte

El doctor Mallent explica que muchos pacientes llegan a su consulta tras una importante pérdida de peso o después del embarazo. La cirugía del contorno corporal, como la abdominoplastia, “permite completar ese proceso de transformación iniciado con el deporte y la dieta”. De hecho, Mallent subraya que “la cirugía estética y el deporte están muy unidas. En muchos casos, ayudamos a que las personas puedan practicar actividad física con normalidad, por ejemplo, reduciendo un volumen mamario que les impide correr o hacer ejercicio con comodidad”.

Atención personalizada y asesoramiento honesto

Otro de los aspectos clave es la personalización. “No hay dos pacientes iguales”, señala el doctor, “por eso, explicamos a cada persona qué técnica es la más adecuada para su caso concreto, siempre de forma honesta y clara”.

El doctor Mallent, que pasa consulta en la clínica Ribera Mestalla y opera en el Hospital Ribera IMSKE, destaca la importancia de contar con un entorno hospitalario excelente, no solo en instalaciones, sino también en calidad humana. “Nuestros pacientes se sienten acompañados desde la primera consulta hasta el postoperatorio, en la clínica Ribera Mestalla y en Ribera IMSKE. Y eso marca la diferencia”.

A quienes dudan en dar el paso de la cirugía por reserva, temores o prejuicios, Mallent lanza un mensaje de tranquilidad: “Es normal tener miedo, pero hay técnicas muy avanzadas, mínimamente invasivas y con recuperaciones muy rápidas, en muchos casos ambulatorias y casi sin dolor. Lo importante es informarse bien con un profesional de confianza, que cree en el trabajo bien hecho y siempre va a decir la verdad. Nosotros estamos para eso: escuchar, aconsejar y acompañar para ayudar a mejorar su calidad de vida y bienestar físico y emocional”.