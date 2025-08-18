Trump interrumpe para hablar con Putin la reunión con los líderes europeos para lograr la paz en Ucrania

Donald Trump ha interrumpido para hablar con Vladímir Putin su reunión sobre Ucrania en la Casa Blanca con los líderes europeos este lunes 18 de agosto. Donald Trump ha parado su reunión con líderes europeos en la Sala Este de la Casa Blanca para hablar por teléfono con el presidente ruso Vladímir Putin. El presidente estadounidense había anunciado previamente que llamaría a su homólogo ruso tras la conclusión de las conversaciones para lograr la paz en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha interrumpido sus conversaciones con los líderes europeos para hablar con Putin en medio de la presión por un alto el fuego y reunión trilateral con Zelenski.

La cumbre en Washington ha reunido este lunes a los principales líderes europeos: el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el primer ministro finlandés, Alexander Stubb.

Trump ha celebrado estas reuniones tras su cumbre con el presidente ruso Vladímir Putin en Alaska el pasado viernes, 15 de agosto. Entonces, el líder ruso pidió a Donald Trump que instase a Ucrania a ceder territorio en el este del país a cambio de congelar la línea de frente en otras partes.

En un principio, no ha trascendido sobre qué han hablado Trump y Putin tras la interrupción. En cambio, Putin ha ofrecido poner fin a la guerra en Ucrania si este país cede su región del Donbás, rica en minerales.

Antes de la interrupción, el presidente Trump, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y los líderes europeos y de la OTAN se habían mostrado optimistas durante una reunión en la Casa Blanca este lunes 18 de agosto sobre las perspectivas de encontrar una manera de poner fin a la guerra en Ucrania.

Durante su encuentro, Trump ha asegurado este lunes que Washington proporcionará apoyo militar a Ucrania en caso de que se declare un alto el fuego en la guerra contra Rusia. Además, no ha descartado el envío de tropas. Durante su encuentro en el Despacho Oval con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Trump ha asegurado que Estados Unidos ofrecerá «muy buena protección y seguridad» a Kiev. En cambio, Trump ha subrayado que Europa será la primera línea de defensa frente a cualquier agresión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado además a los líderes europeos que Rusia ha acordado «aceptar garantías de seguridad» a Ucrania, en un giro histórico en las negociaciones de paz. Trump ha realizado este anuncio durante una reunión televisada con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, tras haber mantenido encuentros individuales con Zelenski este lunes y con el presidente ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes 15 de agosto.

Ucrania ha ofrecido comprar 100.000 millones de dólares en armas estadounidenses a cambio de garantías de seguridad estadounidenses. El acuerdo, que se espera que será financiado por Europa, también implicaría que Kiev y Washington firmasen un acuerdo de 50.000 millones de dólares para producir drones con empresas ucranianas. No está claro qué armas intentaría comprar Ucrania, pero Kiev ha expresado abiertamente su deseo de adquirir al menos 10 sistemas de defensa aérea Patriot para proteger sus ciudades de los bombardeos rusos.