Trump asegura a los líderes europeos que EEUU dará «garantías de seguridad» a Ucrania para lograr la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca que Rusia ha acordado «aceptar garantías de seguridad» a Ucrania, en un giro histórico en las negociaciones de paz. Trump hizo el anuncio durante una reunión televisada con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, tras haber mantenido encuentros individuales con Zelenski este lunes y con el presidente ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes 15 de agosto.

La cumbre en Washington ha reunido este lunes 18 de agosto a los principales líderes europeos: el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el primer ministro finlandés, Alexander Stubb. Todos participaron en conversaciones clave sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania y garantizar la seguridad en Europa.

«Putin acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania, y este es uno de los puntos clave que debemos considerar”, declaró Trump desde la Sala Este de la Casa Blanca. “Soy optimista de que podremos llegar a un acuerdo que disuada cualquier agresión futura contra Ucrania. Y, de hecho, creo que no la habrá”, añadió.

El presidente ucraniano, Zelenski, mostró su satisfacción por la reunión y subrayó que las garantías de seguridad eran imprescindibles. Cuando se le preguntó qué garantías esperaba de Estados Unidos y sus aliados, respondió con firmeza: “Todo”. Entre ellas se incluyen provisión de armamento, apoyo militar, formación y misiones de inteligencia para proteger a Ucrania de posibles agresiones rusas.

El encuentro también abordó posibles concesiones territoriales y el establecimiento de “líneas de guerra” que podrían facilitar un acuerdo duradero. Trump aclaró que, aunque se había reunido previamente con Putin sin la presencia de Ucrania, todas las decisiones finales sobre negociaciones solo pueden ser tomadas por Zelenski y el pueblo ucraniano. “También en acuerdo con el presidente Putin”, añadió.

Los líderes europeos reforzaron su apoyo a Kiev. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que su país trabajaría para que se establecieran medidas de seguridad que impidan futuras agresiones. Emmanuel Macron subrayó que todos compartían un objetivo común: lograr la paz y garantizar compromisos claros de seguridad para Ucrania.

El tono de la reunión fue notablemente más conciliador que encuentros anteriores entre Trump y Zelenski, marcados por roces públicos y polémicos comentarios sobre la vestimenta del presidente ucraniano. Esta vez, la atención se centró en los aspectos estratégicos y diplomáticos, con la posibilidad de abrir negociaciones trilaterales que incluyan a Rusia.

Con la guerra en Ucrania cumpliendo más de tres años, la cumbre en la Casa Blanca refleja la urgencia de establecer mecanismos que permitan una salida pacífica del conflicto, protegiendo la soberanía ucraniana y la estabilidad europea. La siguiente fase dependerá de la voluntad de todas las partes y de la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para mediar entre Kiev y Moscú.