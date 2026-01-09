Una juez cita a Santos Cerdán acusado de faltar a la verdad en el Senado

La juez Esmeralda González, titular del Juzgado de Instrucción Número 24 de Madrid, ha citado el 5 de febrero como querellado a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, para que declare por un presunto delito de falso testimonio a raíz de su comparecencia –del 30 de abril de 2024– en la comisión de investigación del Senado que indaga en la trama de corrupción de la formación socialista.

González ha citado a Cerdán al apreciar que el que fuera mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el PSOE, faltó «sustancialmente a la verdad» en su intervención en el Senado por desvincularse del ex asesor ministerial Koldo García. En una diligencia de ordenación, el Juzgado emplaza a Cerdán a las 11:00 horas. El pasado mes de octubre, la instructora decidió investigar al ex dirigente socialista a raíz de una querella de Hazte Oír.

Según la resolución, los hechos se habrían cometido en la comisión de investigación del inicialmente denominado caso Koldo, en el Senado, donde señala que Cerdán «habría faltado sustancialmente a la verdad, al concurrir indicios de que hay desviación clara entre la narración del compareciente y la realidad material por la que fue interrogado».

La juez detalla que las «preguntas eran claras». Entre las mismas, destaca que se cuestionó a Cerdán sobre si «contactó con Koldo García de 2021 a 2023», sobre si «tenía conocimiento de que (éste) ejerciera funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas» o si «dio instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas» o «tuvo relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con Koldo García».

«Las respuestas del querellado también fueron claras», subraya la juez en la resolución. «Esto es, que Cerdán contactó con García de 2021 a 2023, tendría conocimiento de que habría ejercido funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas, habría dado instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas y habría tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta» con Koldo, precisa.

Para la magistrada, un archivo de la querella en estos momentos «resultaría precipitado», a la vista de que esa «desviación» en el relato de Cerdán «resultaría patente y manifiesta», «faltando en su testimonio».

Cerdán en el Senado

Santos Cerdán compareció de nuevo el 17 de diciembre de 2025 la comisión de investigación del Senado, ya desvinculado del PSOE y después de haber permanecido varios meses en la prisión de Soto del Real, por su implicación en la trama de corrupción por el cobro de mordidas a cambio de contratos de obra pública.

A pesar de que comunicó que ejercería su derecho a no declarar en la comparecencia, Cerdán sí contestó a varias de las preguntas de los diferentes grupos políticos e incluso mandó un aviso a Pedro Sánchez. «Mejor estar solo que mal acompañado», aseguró, en una interacción con la senadora de UPN, María Caballero.