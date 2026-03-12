Trump ya no está «interesado en el Nobel de la Paz» tras el ataque conjunto de EEUU e Israel sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que ya no está «interesado» en el Premio Nobel de la Paz, un galardón que había deseado durante mucho tiempo, tal y como ha reclamado en diversas ocasiones. En plena guerra con Irán, no parece que ahora sean una de sus prioridades.

En una breve entrevista telefónica con el diario The Washington Examiner, Trump declaró que no tiene «ni idea» de si la ofensiva del 28 de febrero junto a Israel y bautizada como Furia Épica por el Pentágono, afectará a sus aspiraciones al Nobel.

«No lo sé», respondió Trump, «no estoy interesado en eso», en referencia al Premio Nobel de la Paz.

Trump también ha negado haber abordado el tema del Nobel durante las últimas conversaciones que ha mantenido con líderes internacionales.

Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de no involucrar a Estados Unidos en prolongadas guerras en el exterior y ha reivindicado en varias ocasiones el Nobel de la Paz para sí mismo, pues asegura haber puesto fin a ocho conflictos internacionales.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva contra Irán, en la que fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, y a la que la República Islámica ha respondido con ataques aéreos contra Israel y países que albergan bases militares estadounidenses.