El Rayo Vallecano brilla en Turquía ante el Samsunspor

Con la vuelta de la Conference League, regresaba el sueño de todo un barrio. El Rayo Vallecano continúa su periplo por Europa y no parece que los de Iñigo Pérez estén dispuestos a abandonarlo pronto. De momento, el próximo jueves defenderán un triunfo en casa, puesto que regresan de Turquía con un 1-3 frente al Samsunspor. Fue más complejo de lo esperado en un primer momento, pero la franja que atraviesa el continente este curso consiguió imponer su superioridad gracias a los goles de Alemao –que firmó un doblete– y Álvaro García.

Desde el comienzo se vio a los madrileños con la intención de dar un paso al frente. Tienen un cuadro teóricamente fácil o, al menos, de menor exigencia que el lado contrario, donde aparecen Crystal Palace, Fiorentina o Shakhtar Donetsk. Ante las dificultades que están encontrando esta temporada en Liga, donde están inmersos en la pelea por la permanencia, donde hay una igualdad máxima, cuanto antes resuelvan la papeleta continental, antes podrán empezar a pensar en lo del fin de semana. Y eso hicieron.

Aunque son conscientes de cuál es su objetivo principal, este equipo no renuncia a la oportunidad que se les ha presentado esta temporada y que se llevan ganando desde la anterior sobre el césped. En Samsun volvían a la Conference, donde no jugaban desde que dejaran atrás la fase de liga, allá por diciembre. Lo hacían contra un conjunto local que se sabía inferior, pero que aun así planteó problemas a la zaga franjirroja, que vestía de negro y dorado en la ciudad turca.

Comenzaron intentando plantar problemas a Batalla los turcos, aunque el Rayo no tardó en encontrarse cómodo en el campo y, a la mínima, golpearon primero. Estuvo a punto de hacerlo Isi con una acción que fue invalidada tras el remate al palo del atacante rayista. No falló Alemao en la siguiente. La jugada fue buenísima, todo a un toque: Chavarría corrió la banda y puso de primeras al área un balón raso que dejó de espaldas Unai para Isi. Ante el disparo del murciano, apareció el ex del Oviedo para meter el pie y mandarla a guardar.

Pese a ello, empató el Samsunspor. Duró poco la alegría, hasta que en un fallo en cadena de la defensa, que fue aprovechando el Rayo a trompicones, llegó un golazo de Álvaro García. Isi recogió un balón perdido en el carril central, abrió a la banda y el extremo rayista aceleró para irse en velocidad, meterse en el área y batir por bajo al meta.

😱🖼️ ES UNA OBRA DE ARTE. 🎩 Don Alexandre Zurawski, más conocido como Alemão: Ruleta y derechazo. Doblete y asistencia para el ariete del @RayoVallecano. #UECL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/GoL6pnyHZC — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 12, 2026

No sufrieron prácticamente nada los de Vallecas en una segunda parte en la que buena parte del dominio lo tuvieron los turcos. Eso sí, apenas inquietaron a Batalla. Entonces volvió a aparecer Alemao. El brasileño se inventó un golazo, puesto que se zafó de dos rivales que salieron a su paso con una ruleta al más puro estilo Zidane y, cuando le encimaba el tercero, lanzó un latigazo seco ajustado al palo.

El Rayo sigue brillando en esta aventura continental y de cara a la vuelta en Vallecas no puede presentar un resultado mejor. El 1-3 les permite centrarse ahora en su objetivo, que pasa por doblegar el lunes al Levante y, después, certificar unos cuartos de final que tienen ya muy cerca tras este triunfo en Turquía.