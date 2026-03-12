El Betis vive una odisea ante el Panathinaikos

El Betis vuelve de Atenas con derrota (1-0). El Panathinaikos sacó premio de un enorme trabajo defensivo y un inoperante equipo verdiblanco en los últimos metros. Los griegos estuvieron en inferioridad cerca de media hora tras la expulsión de Zaroury, tras una doble amarilla que granjeó Abde en un par de diabluras. Un torpe y discutible penalti de Llorente, al borde del tiempo reglamentario, permitió a Taborda engañar desde el punto de penalti a Pau López y hacer el gol con el que irán a Sevilla con el marcador a su favor.

Manuel Pellegrini salía con su mejor once. Era lo esperado en el equipo verdiblanco, con la salvedad de Pau López, que entraba por Valles en portería. Hubo mucho descanso ante el Getafe, de hecho solamente repetían tres nombres, los de Sergi Altimira, Abde y Cucho Hernández, pesos pesados de Pellegrini. El dibujo, con doble pivote y Fornals de enganche, el esperado.

El partido comenzó como se podía esperar, con el Panathinaikos apretando, haciendo valer su condición de local en Atenas. El arreón del cuadro heleno era consistente, ritmo alto de partido y presión constante ante un Betis que intentaba poco a poco tomar el pulso al partido, rebajar pulsaciones y mandar con la pelota, seña de este equipo verdiblanco tan plural. La primera intentona fue de Abde, en una pelota que le dejaba Cucho pero que no encontraba portería.

Con el paso de los minutos, el Panathinaikos rebajaba su impulso y el Betis asumía el control del partido, con la posesión y la batuta, llegaban las ocasiones y el peligro. Los verdiblancos iban acumulando saques de esquina, fruto de la posesión y rondar el área, aunque faltaba claridad necesaria en los últimos metros.

Un centro al que no se llega por centímetros o un pase más tenso de lo necesario, el Betis rondaba el área del Panathinaikos pero le faltaba esa pizquita de suerte en el último toque. El ritmo del partido seguía alto, pocas interrupciones y un conjunto local bien replegado que concedía lo justo. Así se llegaba al descanso, con el 0-0 y una sensación de superioridad de los béticos que no se transmitía al marcador.

Tras el descanso, Pellegrini no dudó en cambiar a Natan, con amarilla, para dar entrada a Valentín Gómez en el eje de la zaga. En una de las primeras acciones del segundo tiempo, Abde se escapaba por la izquierda y Zaroury le agarraba viendo la primera amarilla, clave a posteriori. Fue tras un par de intentonas del propio Abde y de Cucho cuando de nuevo el marroquí desbordaba a Zaraoury y éste iba al suelo para derribarle, viendo la segunda amarilla y dejando con uno menos al Panathinaikos a falta de media hora para el 90.

Era el momento del Betis, que se iba arriba pero encontraba una y otra vez un repliegue total del Panathinaikos, que no dejaba un centímetro entre sus líneas. Un par de intentos lejanos de Antony intentaban amedrentar a los griegos pero el partido acababa truncándose para el Betis. Era el minuto 86 cuando el VAR avisaba al colegiado de un torpísimo penalti de Llorente que le costaba la amarilla y expulsión. Taborda disparaba al centro, tras engañar a un Pau López que caía a su derecha.

El Betis intentó, en la recta final, hacer todo lo que no pudo hacer durante los 90 minutos, sobre todo con la superioridad numérica a su favor. El 1-0 deja ventaja para los griegos en la vuelta en Sevilla, un resultado negativo para los de Manuel Pellegrini aunque abierto y más que remontable con su hinchada a su favor.