EEUU incauta el petrolero Olina en el Caribe y aprieta el cerco contra el chavismo

Las fuerzas estadounidenses han incautado un quinto petrolero vinculado a Venezuela después de que intentara eludir el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en el Caribe. El buque, identificado como Olina, fue interceptado y abordado sin incidentes en una operación llevada a cabo por efectivos de la Marina y la Guardia Costera de EEUU, según ha informado el Pentágono este viernes 9 de enero.

El Olina había salido de aguas venezolanas y navegaba con maniobras consideradas sospechosas, entre ellas la desactivación de su sistema de identificación automática, una práctica habitual entre los buques utilizados para burlar sanciones internacionales. Washington ha explicado que el petrolero formaba parte de una red clandestina dedicada a exportar crudo venezolano al margen de las restricciones impuestas al régimen de Caracas.

Con esta operación, Estados Unidos eleva a cinco el número de petroleros incautados en las últimas semanas dentro de una campaña más amplia destinada a cortar las fuentes de financiación del narcodicador chavista Nicolás Maduro. Las autoridades estadounidenses describen esta flota como una «flota fantasma», integrada por buques que cambian de nombre, bandera y propietario para ocultar el origen del petróleo transportado.

El abordaje del Olina se produjo en el marco de un despliegue naval reforzado en el Caribe, que Washington considera un instrumento clave para hacer cumplir las sanciones y ejercer presión sobre Venezuela. Desde el Pentágono subrayan que estas acciones se realizan con respaldo legal y en coordinación con distintos organismos federales.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: "there is no safe haven for criminals." In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

La incautación coincide además con un momento de ajuste estratégico por parte de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado recientemente la cancelación de una segunda oleada de ataques militares contra Venezuela, tras lo que calificó como gestos de cooperación por parte del Gobierno venezolano. No obstante, dejó claro que el bloqueo naval y la presión económica seguirán vigentes.

Desde Caracas, las autoridades han denunciado estas operaciones como actos de agresión y violaciones del derecho internacional, mientras que Washington insiste en que se trata de medidas necesarias para combatir el tráfico ilícito de petróleo y garantizar la seguridad regional.

Estados Unidos ha advertido de que continuará interceptando cualquier buque que intente romper el bloqueo y transportar crudo venezolano de forma ilegal, reforzando así un cerco marítimo que ya está teniendo un impacto significativo en la capacidad exportadora del país sudamericano.