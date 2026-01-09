La industria cárnica considera que el acuerdo de Mercosur que acaban de aprobar los países de la Unión Europea (UE) puede ser «una oportunidad muy relevante», aunque lo mira con cautela porque considera que no está «exento de riesgos». Giuseppe Aloisio, director general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), ha asegurado que el pacto puede impulsar las exportaciones del sector.

Anice recuerda que ha «mantenido una posición prudente y a la vez constructiva respecto al acuerdo». Esto se debe a que las relaciones con Mercosur pueden perjudicar a «determinados sectores ganaderos sensibles». Por ello, la patronal de la industria cárnica ha «insistido siempre en que su aplicación debe ir necesariamente acompañada de cláusulas de salvaguarda eficaces».

Es decir, la organización considera que son necesarios «mecanismos de control real y exigencias estrictas de reciprocidad normativa en materia sanitaria, medioambiental y de bienestar animal» para evitar esa desventaja competitiva entre los productores sudamericanos y los europeos.

No obstante, «si se cumplen esas condiciones, el acuerdo puede representar una oportunidad muy relevante para las industrias cárnicas españolas con vocación exportadora, especialmente en productos de alto valor añadido, transformados y con fuerte componente de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria».

La industria cárnica sobre el Mercosur

Anice destaca que «España cuenta con una industria cárnica moderna, competitiva y altamente profesionalizada, que cumple estándares muy superiores a los exigidos en muchos países terceros». Por ello, defiende que «la apertura ordenada de mercados, con reglas claras y exigencias equivalentes, puede permitir diversificar destinos, reducir dependencia de terceros mercados concretos y reforzar la posición internacional de nuestras empresas».

En ese sentido, Aloisio defiende que el debate no debe plantearse «en términos de sí o no», sino en la forma de aplicar el acuerdo con Mercosur para que la industria cárnica y los ganaderos españoles y europeos salgan beneficiados. Para ello, debe haber «garantías» e «instrumentos de protección para evitar distorsiones de mercado y competencia desleal».

«En definitiva, sin salvaguardas no hay acuerdo posible, pero con salvaguardas bien diseñadas y aplicadas, Mercosur puede convertirse en una palanca de crecimiento a medio y largo plazo para parte de la industria cárnica española», asegura el representante del sector.

«Para España, los países de Mercosur representan una salida natural de nuestras exportaciones por los enormes vínculos históricos, culturales, lingüísticos y empresariales que solo nuestro país mantiene frente a otros Estados miembros y frente a terceros países», ha explicado el profesional.

«Esa ventaja competitiva, con reglas claras y juego limpio, puede y debe traducirse en oportunidades reales de crecimiento para las industrias cárnicas españolas con vocación exportadora», ha sentenciado.