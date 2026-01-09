Los Veintisiete países que forman la Unión Europea acaban de dar luz verde este viernes a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), en una decisión por mayoría cualificada que se formalizará en las próximas horas mediante procedimiento escrito.

De esta forma, este acuerdo ha tenido el visto bueno de los Estados miembro, pese al rechazo de países como Francia y Hungría, se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas después de que en la misma sesión se aprobaran primero formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.

Una vez concluya el procedimiento escrito a las 17:00 horas de este mismo viernes, se hará oficial el mandato que permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, firmar el acuerdo de asociación y el tratado de libre comercio con los socios del Cono Sur.

Protestas de los agricultores en Europa por Mercosur

Este acuerdo ha suscitado mucho rechazo entre los agricultores españoles, ya que consideran que les deja desprotegidos y que va a permitir la entrada de productos de varios países de latinoamérica, que no cuentan con los mismos controles que los productos de España.

Así, durante el mes de diciembre más de 300 agricultores españoles han viajado a Bruselas para manifestarse contra la Comisión Europea por las políticas que afectan a su sector, especialmente por el acuerdo comercial con Mercosur y México. Los trabajadores del sector primario consideran que las autoridades europeas amenazan su actividad para beneficiar a otras actividades económicas. Por ello, advierten que estas movilizaciones son sólo el inicio de unas protestas y aseguran que esto se puede extender a territorio español.