Tiembla el comercio transatlántico. Los mercados financieros conocieron ayer el resultado de meses de incertidumbre comercial entre Washington y Bruselas: un arancel del 15% que se aplicará a todas las importaciones provenientes de la Unión Europea (UE), con algunas excepciones para sectores como aviación. La celebración de este hito —que pone fin a la montaña rusa arancelaria— tanto en los mercados como dentro del tejido empresarial del Viejo Continente, fue breve.

La UE representa el 20,2% de las importaciones que se realizan desde Estados Unidos, lo que representa 303.000 millones de euros, según datos de la Oficina de Censo estadounidense, una factura que se pasará a distintos sectores de España: desde los viñedos y el corazón de la industria vitivinícola, hasta los huertos de olivos donde se cosechan las aceitunas. Los exportadores de aceitunas, por su parte, ya han perdido el 70% de su cuota de mercado, según datos de Reuters —pasando del 49% en 2017 hasta el 19% el año pasado—.

Críticas a la estrategia de Bruselas

Eva Poptcheva, ex miembro del Parlamento Europeo tanto de Ciudadanos y el Partido Popular ha sido una de las voces más críticas del acuerdo provisional que el bloque Ejecutivo de la Unión Europea ha alcanzado con Washington. «Es verdad que el resultado sí que duele mucho» lamenta a este periódico. «Es un acuerdo muy asimétrico. Si aceptas un arancel del 15% a casi todos los productos, obviamente es una asimetría que de entrada no es positivo». La política española-búlgara sugiere que una estrategia más contundente para Bruselas hubiera sido tomar represalias contra el sector de servicios en Estados Unidos, que mantiene un superávit con la Unión Europea. En este caso, lo que se sugiere es aplicar sanciones a los proveedores de crédito como Mastercard o Visa en el espacio europeo.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado su «máxima preocupación» con respecto al acuerdo provisional el pasado martes. En el caso del acero, desde el fabricante siderúrgico Acerinox explican a este periódico que se rehusan de hacer valoraciones del acuerdo provisional hasta que haya más claridad acerca de los gravámenes sectoriales.

Compañías esquivan las tasas arancelarias

Algunas empresas, como es el caso de la farmacéutica madrileña, PharmaMar —con fármacos muy demandados para el tratamiento del cáncer— han logrado esquivar a los aranceles. Luis Mora, director general de PharmaMar, ha aclarado de forma tajante que la compañía no se verá afectada por los aranceles. Además, desde la empresa comunican que: «En el caso de PharmaMar la compañía se vería afectada porque no exportamos producto a Estados Unidos. Trabajamos con partners de allí que recogen ellos la mercancía en Europa, lo que se llama, ex works». Esta estrategia consiste en disponer la mercancía o producto en sus propios almacenes, y encargar al propio cliente a asumir el proceso logístico de trasladarlo directamente al otro pinto del Atlántico.