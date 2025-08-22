Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ha planteado este viernes la posibilidad de aplicar una bajada de los tipos de interés, que sería la primera del banco central desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. En concreto, Powell ha destacado que «la balanza de riesgos» para la economía estadounidense «está cambiando», lo que podría apuntar a una mayor preocupación por el mercado laboral y el potencial de crecimiento que llevaría a ese organismo a implementar pronto una rebaja de tipos de interés.

Además, Powell ha insistido en los riesgos para la inflación relacionados con los aranceles implementados por la administración estadounidense.

Así, en su tradicional discurso de apertura del simposio anual de Jackson Hole, Powell ha señalado que los riesgos para la inflación «se inclinan al alza», mientras que los riesgos para el empleo lo hacen a la baja, lo que implica «una situación compleja» para la Fed, que debe equilibrar ambos aspectos de su doble mandato.

Cambios en la postura política de la Fed