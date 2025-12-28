Decenas de evacuados y 7 rescatados en Valencia por el temporal: habilitado un polideportivo como refugio

El temporal de lluvias torrenciales está azotando con fuerza a la provincia de Valencia, donde este domingo han tenido que ser evacuadas decenas de personas. Otras siete han sido rescatadas de los vehículos en los que viajaban al verse atrapadas por la tromba de agua.

Entre los incidentes más significativos acumulados hasta primera hora de esta noche destacan los 38 vecinos que han tenido que ser evacuados en Pobla Llarga, dos ancianos desalojados en Carcaixent por los servicios de emergencias y siete personas rescatadas de sus vehículos en Torrent.

En la localidad de Benimaclet se ha habilitado de urgencia el polideportivo para que sirva de refugio durante la noche a personas que viven en la calle o a quienes tengan que desalojar sus viviendas, si fuera necesario.

Estos incidentes se producen el mismo día que en Andalucía se ha confirmado la muerte de un hombre y hay otros dos desaparecidos al verse arrastrados por las riadas provocadas por las lluvias torrenciales. Dos de ellos –entre los que se cuenta quien ha sido hallado muerto– viajaban en una furgoneta y el otro en una motocicleta.

El temporal de lluvias torrenciales mantiene en alerta roja a numerosas zonas del sur y del levante español. Y también hay áreas del interior peninsular con afecciones, aunque de momento de menor envergadura.

Por ejemplo, en la provincia de Teruel, en las comarcas del Maestrazgo y de las Cuencas Mineras, se vigila la evolución de los caudales de ríos y barrancos ante el temor de que se produzcan desbordamientos.