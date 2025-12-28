La alerta por inundaciones se extiende a la cuenca del Ebro: se temen desbordamientos en Teruel

La alerta por inundaciones que afecta al sur y al levante español se ha extendido también a otras zonas del interior peninsular. Es el caso de la provincia de Teruel, que limita con la Comunidad Valenciana y con el sur de la provincia de Tarragona. La Aemet ha activado avisos amarillos por lluvias intensas y persistentes en varias zonas de la provincia turolense, ante el temor de que se produzcan trombas de agua en barrancos y desbordamientos de ríos.

La alerta indica que hay riesgo de que se acumulen precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en las zonas del Maestrazgo y de las Cuencas Mineras de Teruel.

Ante este pronóstico, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha intensificado la vigilancia y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas de carácter local en barrancos y cauces menores.

Este pronóstico afecta, dentro de la cuenca del Ebro, a la provincia Teruel, al menos durante toda la jornada de este domingo domingo.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en esta página web www.chebro.es y en @CH_Ebro.