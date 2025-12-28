Gigantesca descarga de rayos sobre Valencia: 1.513 en un puñado de horas, «sorprendente» según la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que un total de 1.513 rayos han caído en la Comunidad Valenciana este domingo, hasta las 21:00 horas aproximadamente. El organismo ha señalado que esta cifra es «absolutamente extraordinaria y casi sorprendente», ya que supone casi siete veces más rayos que el segundo mayor registro de un día de diciembre en 25 años.

La AEMET ha indicado que desde el año 2000 y hasta hoy, el día de diciembre con más rayos registrados en Valencia fue el 18 de diciembre de 2016. Ese día cayeron 227 rayos.

La agencia ha recordado también que estamos en la época del año con menor energía disponible en la baja troposfera. El mar Mediterráneo está a una temperatura media de poco más de 16 ºC, lo que aún supone ente 1 y 2 ºC por encima de lo normal en esta época del año.

Del mismo modo, la AEMET también ha recordado que, a pesar de la «gran adversidad» meteorológica de este domingo, sobre todo en zonas del litoral sur de Valencia, y de haberse superado el umbral de avisos rojo por acumulación en varias localidades, el temporal no ha superado ni la intensidad ni la acumulación habitual en las grandes tormentas de otoño. Sin embargo, el organismo insiste en que es «extraordinario» tener un día con tantos rayos en Valencia en diciembre, con una situación de viento de levante pero sin un gran chorro en capas bajas.

El temporal de este fin de semana ha dejado lluvias torrenciales en buena parte del territorio español. Las fuertes precipitaciones obligaron a la AEMET a decretar la alerta roja en Málaga, Murcia y Valencia.

El paso de la tormenta por Andalucía ha dejado tres desaparecidos, uno en Granada y otros dos en Málaga, uno de los cuales ha sido encontrado muerto la tarde del domingo. Y en la provincia de Valencia, que no olvida el dolor del desastre de la DANA del 29 de octubre de 2024, decenas de personas han tenido que ser evacuadas a causa de las lluvias. Los Bomberos de Valencia han tenido que intervenir para rescatar a siete personas atrapadas en sus vehículos, que fueron arrastrados por las riadas.