Ni lluvia ni nieve: alerta de Roberto Brasero por el fenómeno poco común que llega con la borrasca Therese

Llega una alerta de Roberto Brasero que se activa ante el fenómeno poco común que llega con la borrasca Therese, un aviso que pone los pelos de punta nos espera. Después de vivir un invierno de lluvia y nieve, lo que nos está esperando es un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con algunas novedades que pueden marcar este fin de semana que tenemos por delante.

Esta recta final de la semana llega una nueva borrasca con nombre propio que puede cambiarlo todo por completo. Tendremos que empezar a ver llegar estos cambios de tendencia que, sin duda alguna, tendremos que asumir, con la mirada puesta a un giro radical que parece que va a llegar por completo y que puede convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo mucho más intenso de lo que quizás hubiéramos imaginado en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que tendríamos que empezar a ver llegar. Alerta Brasero lanza una alerta ante este fenómeno que llega con fuerza.

Ni nieve ni lluvia

El experto en el tiempo, Roberto Brasero, no duda en lanzar un importante aviso ante lo que llega con una nueva borrasca que casi coincide con el cambio de estación. Hemos vivido un invierno en el que el frío se ha convertido en uno de los grandes protagonistas.

Después de unos inviernos en los que no ha estado tan presente, la lluvia, ha sido una de las protagonistas más destacadas. Por lo que, hasta el momento, no sabíamos que podríamos tener por delante, con lo cual, hasta la fecha estaremos pendientes de un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días.

Es hora de conocer lo que parece que será una realidad en estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará convirtiéndose en la antesala de algo más.

Un cambio de tendencia que puede convertirse en el mejor aliado de estos días en los que quizás tocará volver a sacar el abrigo ante la llegada de un fenómeno poco común que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca.

El fenómeno poco común que llega con la borrasca Therese es este

El experto en el tiempo Roberto Brasero no duda en explicarnos lo que puede pasar con la borrasca Therese. Llega un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Tal y como explica desde su blog de Antena 3: «Así lo informa la AEMET en una nota especial que acaba de publicar y donde podemos leer esta previsión especial para el archipiélago: «El jueves 19 el centro de la borrasca se acercará al archipiélago, lo que se traducirá en un giro del viento a componente sur junto con una intensificación del mismo, con probabilidad de que se alcancen o se superen los 90 km/h en cumbres y vertientes expuestas de las islas, lo que podría ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras. En paralelo los fenómenos costeros aumentarán y se generalizarán, con mar combinada de 4 a 5 metros. Además, un segundo frente frío, más activo que el anterior, dejará precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta. No se descarta que los chubascos alcancen los 20- 30 mm en 1hora en La Palma y enl as vertientes sur y oeste del resto de islas de mayor relieve, mientras que en las mismas zonas las acumulaciones en 12 horas podrían superar los 40- 60 mm».

Siguiendo con la misma explicación: «La cota de nieve descenderá hasta unos 1800- 2000 metros, esperándose nevadas en altas cumbres de La Palma y Tenerife. El escenario más probable para el viernes 20 es que continúe la inestabilidad al permanecer Therese estacionaria al noroeste de Canarias, con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve. Mientras tanto, por otro lado, también vamos a notar algo de Therere en la península. Mañana miércoles tendremos nubes en aumento en todo el oeste peninsular, pero sobre todo zonas de Extremadura y Andalucía occidental donde ya podría incluso caer algún chubasco o tormenta débil. En el resto de España seguirá predominando el sol con brumas matinales en Cataluña y Baleares. En el noreste las temperaturas apenas cambiarán y en Cádiz pueden subir ligeramente pero en el reto de España mañana tendremos un descenso: Una bajada de dos o tres grados respecto a las de ayer que no impedirá que alcancemos de nuevo los 20º en muchos territorios y los 25 grados en el Cantábrico oriental».