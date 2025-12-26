Lo peor está por llegar y es oficial: el aviso de Roberto Brasero que nadie quiere escuchar

Roberto Brasero lanza el aviso que nadie quiere escuchar, lo peor está por llegar y es oficial, este experto no duda en lanzar un aviso destacado que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es importante conocer en primera persona lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que hasta el momento pensábamos que no podría ser.

Es hora de apostar claramente por un giro radical que, sin duda alguna, podremos empezar a cuidar de una manera que no hemos visto hasta ahora. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Este experto ha tenido que empezar a cuidar una previsión del tiempo que se ha convertido en una nueva realidad, en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Este elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas cargadas de actividad. Lo peor de este temporal, podría estar más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Es oficial y lo peor está por llegar

Está por llegar lo peor de un tiempo que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones, de la mano de algunos cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa.

Este experto en el tiempo no ha dudado en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en estas jornadas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

El invierno parece que ha llegado con mucha fuerza y lo ha hecho de tal forma que hasta la fecha no sabíamos. Realizaremos algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos harán cambiar de planes en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios importantes. Es hora de saber este aviso de Roberto Brasero que nadie ha querido escuchar.

Roberto Brasero lanza un aviso que nadie quiere escuchar

Lanza un aviso que nadie quiere escuchar un Roberto Brasero que sabe muy bien lo que nos está esperando en unos días cargados de actividad. En especial en algunas zonas del país en las que sabremos que estamos ante un festivo que se alarga en el tiempo. Estos días será mejor que nos preparemos para lo peor.

Tal y como nos explica Roberto Brasero desde la web de Antena 3: «Este viernes seguiremos con un temporal en el Mediterráneo con lluvias, sobre todo en Baleares y Cataluña y fuertes rachas de viento que levantará oleaje en las costas. Tenemos avisos costeros de nivel naranja en el litoral catalán por olas de 4 a 5 metros y máxima de 8. En la Comunidad Valenciana las lluvias son probables en el cabo de la Nao al principio del día que deberían retirarse pronto y en la región de Murcia y Andalucía, donde ayer y hoy ha estado lloviendo con fuerza, para mañana ya no se esperan. En el suroeste peninsular y zona centro, nubes bajas y nieblas matinales que deberían dar paso a una tarde algo más soleada y el sol será protagonista en el noroeste peninsular y sur de Canarias. Hoy también está luciendo el sol en Galicia y el litoral Cantábrico, con un cielo azul para el día de Navidad aunque con frío. Mañana las temperaturas serán también muy frías a primera hora con heladas generalizadas por el interior peninsular y fuertes en las montañas pero luego subirán por la tarde las máximas en el norte y este peninsular».

Siguiendo con la misma explicación: «Atención el sábado a las lluvias que pueden seguir siendo fuertes en Baleares y sobre todo Cataluña, con probable granizo. Por otro lado, también esperamos novedades en el suroeste: en Extremadura y Andalucía occidental una nueva borrasca podría dejarnos fuertes tormentas y viento, más fuertes hacia el Estrecho. En el resto de España, el sábado se irá despejando, con otro día soleado en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. El domingo siguen las lluvias por el Mediterráneo, aunque perdiendo fuerza y más sol en el oeste del península con temperaturas que ya se irán recuperando durante ambos días: seguirá el frío propio de estas fechas pero ya menos que hoy». Tocará estar pendientes de este giro radical que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.