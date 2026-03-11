Angelina Jolie (50 años) desvela por qué lleva tantos años sin tener novio: «No hay espacio»

Durante más de una década, la vida personal de Angelina Jolie ha generado noticias tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Desde su separación de Brad Pitt, una de las rupturas más comentadas de Hollywood en los últimos años, la actriz no ha vuelto a iniciar una relación sentimental pública. Ahora, fuentes cercanas a la intérprete han explicado los motivos de esta decisión, que, según aseguran, responde a una elección consciente vinculada principalmente a su papel como madre.

La relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt fue durante años uno de los vínculos más mediáticos de la industria cinematográfica. La pareja, conocida popularmente por el sobrenombre de «Brangelina», surgió tras coincidir en el rodaje de Mr. & Mrs. Smith en 2005. A partir de entonces se convirtieron en uno de los matrimonios más influyentes de Hollywood, tanto por su carrera profesional como por su intensa presencia en la esfera pública.

Sin embargo, el final de su relación llegó en 2016, cuando Angelina solicitó el divorcio tras más de una década juntos. Aquella ruptura generó un enorme interés mediático y dio paso a un prolongado proceso legal relacionado con la custodia de sus hijos y otros asuntos familiares. Diez años después de aquel episodio, la realidad de ambos intérpretes es muy distinta.

¿Por qué Angelina Jolie no tiene novio?

Mientras Brad Pitt ha reconstruido su vida sentimental y mantiene actualmente una relación con la empresaria Inés de Ramón, Angelina Jolie ha optado por un camino muy diferente. La actriz, que hoy tiene 50 años, no ha hecho pública ninguna relación desde su divorcio, algo que durante años ha alimentado numerosas especulaciones sobre su vida privada.

Según ha revelado recientemente el entorno cercano de la actriz en declaraciones recogidas por la revista People, esta situación no responde a ninguna circunstancia puntual ni a una dificultad para rehacer su vida personal. Por el contrario, se trataría de una decisión plenamente consciente. «No hay espacio», afirman, mientras aseguran que la artista tiene otras prioridades.

Las fuentes consultadas por el citado medio aseguran que Jolie ha priorizado de manera absoluta su papel como madre desde la separación. Su atención, explican, ha estado centrada en garantizar estabilidad y bienestar a sus hijos tras un periodo especialmente complejo para la familia.

Angelina Jolie, una madre entregada

Angelina Jolie es madre de seis hijos, fruto de su relación con Brad Pitt. La familia está formada por Maddox Jolie-Pitt, Pax Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt y los mellizos Knox Jolie-Pitt y Vivienne Jolie-Pitt. Desde el divorcio, la actriz ha asumido gran parte de la responsabilidad, lo que ha marcado profundamente su estilo de vida.

Las mismas fuentes cercanas han explicado que Jolie ha vivido prácticamente como madre soltera durante estos años. Según indican, su agenda diaria ha estado dominada por la educación, el bienestar y la estabilidad emocional de sus hijos, especialmente tras la exposición mediática que rodeó la ruptura de sus padres. «Las citas no le han importado. No ha tenido novio», señalan estas personas próximas a la actriz. En su opinión, el interés por iniciar una nueva relación nunca ha ocupado un lugar relevante en su vida durante esta etapa.

La prioridad, insisten, ha sido asegurar que sus hijos crezcan en un entorno tranquilo, lejos de polémicas públicas. «Le encanta ser madre y siempre quiere asegurarse de que todos prosperen», añaden estas mismas fuentes, que describen a la actriz como una persona profundamente implicada en la vida familiar.

El lado solidario de Angelina Jolie

La estrella estadounidense ha estado vinculada durante largo tiempo al trabajo de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, conocido como ACNUR. En este organismo internacional desempeñó durante años el cargo de enviada especial, participando en numerosas misiones humanitarias y visitando zonas afectadas por conflictos y crisis migratorias.

Ese compromiso con causas sociales ha sido otra de las constantes en su trayectoria. A lo largo de los años ha participado en iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, la protección de refugiados y la atención a víctimas de conflictos armados.

Este conjunto de responsabilidades familiares, profesionales y humanitarias ha contribuido a configurar una etapa vital en la que la vida sentimental no ocupa un lugar central. Según su entorno, Jolie se siente cómoda con esa situación y no experimenta presión alguna por cambiarla.

Diez años después de su mediática separación, la actriz ha optado por construir una vida centrada en su familia y en sus convicciones personales. Una elección que, lejos de responder a las expectativas externas, parece estar guiada por una decisión profundamente reflexionada sobre cómo quiere vivir esta etapa de su vida.