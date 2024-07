Pax, hijo de Angelina Jolie, ingresado de urgencia tras sufrir un accidente

Pax Thien Jolie-Pitt, uno de los seis hijos que tienen en común Angelina Jolie y Brad Pitt, ha sido hospitalizado de urgencia tras sufrir un accidente que diferentes medios estadounidenses han calificado como «terrible». Según lo trascendido, todo ha ocurrido cuando conducía su bicicleta eléctrica y, de pronto, se chocó contra la parte trasera de un coche que estaba detenido frente a un semáforo en rojo.

La consecuencia más grave del accidente fue el aparatoso golpe en la cabeza que sufrió durante la caída. Pese a que no perdió la consciencia en ningún momento, los médicos que le atendieron a su llegada al hospital temieron por si padecía un traumatismo craneoencefálico o una hemorragia cerebral. Tras varias revisiones, los servicios de urgencias descartaron estos diagnósticos, aunque diferentes testigos del accidente aseguraban que el joven, de 20 años, circulaba sin casco, algo que es obligatorio.

Angelina Jolie y su hijo Pax en Nueva York. (Foto: Gtres)

A estas informaciones, publicadas por el portal TMZ, se suman las confirmadas por el mismo digital sobre su actual estado de salud. Según el propio medio, Pax continúa ingresado en un hospital de Los Ángeles y se encuentra completamente estable esperando los resultados favorables necesarios, que determinen el alcance de las lesiones, para poder recibir el alta médica.

Su discreta vida personal

Pax, de origen vietnamita, es el segundo hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt. Sus hermanos son Maddox (22 años), Zahara (19 años), Shiloh (17 años) y los gemelos Knox y Vivienne (15 años). Pese a tener como padres adoptivos a una de las ex parejas de actores más populares del mundo, lo cierto es que siempre ha mantenido una estricta discreción en lo que a su vida privada se refiere. No obstante, se sabe que el protagonista del accidente no ha tenido contacto con su padre desde el polémico divorcio de los intérpretes. A esta decisión se han unido sus hermanos, quienes tampoco quieren tener ningún tipo de vínculo con Brad. Tanto es así que incluso Shiloh ha tomado la determinación de no utilizar su apellido paterno de forma legal.

En cuanto a su vida profesional, se desconoce si estudia o trabaja. Hace un tiempo salieron a la luz varias fuentes que aseguraban que estaba centrando su carrera como artística gráfico y que para mantener su anonimato, firmaba sus trabajos con pseudónimos. Una información que el propio equipo de prensa de Angelina Jolie negó, aumentando el misterio sobre la vida laboral del mismo.

No obstante, varios medios se han hecho eco de que se trata de un joven que es un gran aficionado a la fotografía. El Mundo ha destacado que la última vez que se le vio públicamente fue en un restaurante japonés en West Hollywood, una ciudad de California, algo que deja entrever que la gastronomía asiática puede encontrarse entre sus favoritas.