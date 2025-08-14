El hijo de Dioni, de Camela, revela la verdad sobre las últimas cancelaciones del grupo

Rubén Martín, hijo de Dioni, de Camela, ha hablado sobre el estado de salud de su padre, quien se ha visto obligado a cancelar varios conciertos debido a un delicado problema en la voz. Y, pese a que no sería algo que reviste mucha gravedad, sí que ha obligado al cantante a ponerle un freno a su apretada agenda. Primero fue el del 9 de agosto, que tenía previsto celebrarse en Quintanar de la Orden, y después el de Elche del pasado 12 de agosto. Además, un posterior bolo en Puente Genil ha quedado aplazado al 28 de septiembre.

“La cancelación se debe a una recaída inesperada en el estado de salud de Dioni, integrante del grupo”, informaban a través de un comunicado”. “Desde la organización del evento y el Ayuntamiento de Elche, enviamos nuestros mejores deseos para la pronta recuperación del artista y pedimos disculpas por las molestias que esta situación pueda ocasionar”, se pronunciaban desde el Ayuntamiento de la localidad.

Dioni, durante un concierto de Camela. (Foto: Gtres)

Ahora, el hijo del cantante ha arrojado un poco más de luz respecto, y ha pasado a explicar que Dioni “lleva un tiempo un poquito malo de la voz”. Además, se ha dirigido directamente a los fans del grupo para lanzarles un clara petición: «¿Os parece que grabemos un vídeo y se lo paso, le pasamos un saludito entre todos?», les hacía un llamamiento durante el Festival Radiolé celebrado en Leganés, con la clara intención de infundirle ánimo a su padre. “Marqués, estoy hoy aquí en Leganés con toda esta gente. Te mandamos un saludo enorme”, añadía a continuación rindiéndole un sentido homenaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nits de Festa Elx “La Fiesta Infinita” (@nitsdefestaelx)

Última hora sobre el estado de salud de Dioni

Después de que el hijo del integrante de Camela pidiese comprensión para su padre, se van conociendo cada vez más detalles al respecto. Así, desde Espejo Público han desvelado que el diagnóstico es una faringitis aguda. Una dolencia cuya causa no lograban encontrar. Sin embargo, tras haberle realizado todas las pruebas correspondientes, y según informaban en el programa, parece que finalmente han dado con el origen del problema. Ya con la medicación adecuada, Dioni se encuentra en pleno proceso de recuperación y, si todo sigue según lo previsto, podría incluso volver a los escenarios antes de lo esperado.

Camela en concierto. (Foto: Gtres)

En estos momentos tan delicados, Dioni ha contado con el inestimable apoyo de su familia, pero también de sus queridos seguidores, que se han volcado por completo con él y han comprendido perfectamente sus motivos. De hecho, tanto Rubén, como el equipo que rodea a Camela y los propios organizadores de los eventos que se han visto afectados, han procurado guardar silencio sobre su estado y darle tiempo para que se recupere. Y es que si todo va bien, las últimas informaciones apuntan a que ya en unas semanas el intérprete de Cuando zarpa el amor podría reincorporarse a los escenarios.