La inesperada muerte por la que Dioni de ‘Camela’ ha tenido que cancelar una cita ineludible

No están siendo momentos fáciles para Dioni Martín. Ha sido hace escasos minutos cuando se ha dado a conocer la muerte del padre del componente de Camela, de la cual se ha hecho eco el grupo en cuestión a través de sus redes sociales, volcándose plenamente con el cantante en tan complicada situación de su vida.

Con un mensaje claro y conciso, el elenco musical se ha hecho eco de la noticia para así informar a los seguidores de Dioni sobre lo acontecido: «Os comunicamos a través de estas líneas, que anoche falleció el padre de nuestro querido Dioni. Toda la gran familia que formamos Camela nos unimos al dolor y queremos enviar toda la fuerza y cariño a Dioni y su familia en estos duros momentos», escribían, desvelando así los motivos por los que el intérprete se ha visto obligado a cancelar el concierto que tenía previsto dar en Jávea el pasado sábado, 10 de junio, con motivo de las fiestas de las hogueras de San Juan. Una cita en la que ya se habían comenzado a congregar algunos de los fans de Camela y que no pudo iniciarse, habiendo tomado la palabra la compañera del protagonista en cuestión, Ángeles Muñoz, para agradecer al público su empatía a la hora de comprender al artista: «Muchísimas gracias por la comprensión y el cariño que mostrasteis en Jávea. No se pudo realizar el concierto por fuerzas mayores, pero pronto volveremos», escribía en su cuenta de Twitter, dejando entrever así que es muy probable que la actuación se aplace a una nueva fecha para que así todo aquel que quiera pueda disfrutar de las canciones de Camela.

Por ahora, Dioni Martín no ha querido desvelar ningún detalle sobre cómo se encuentra ni los motivos de la muerte de su padre, manteniendo así el asunto en el más absoluto hermetismo y preservando esta parte de su vida en la intimidad. Algo que no resulta extraño, sobre todo teniendo en cuenta que han sido escasos los detalles que han salido a relucir de la vida íntima del cantante pese a contar con una trayectoria profesional de más de dos décadas de duración. Y es que, el intérprete prefiere que se siga manteniendo la separación entre lo personal y lo profesional, estando totalmente volcado con su carrera laboral y haciendo caso omiso a las polémicas que hayan podido surgir a su alrededor como por ejemplo la que tenía lugar hace poco más de un año.

Era durante el pasado mes de marzo de 2022 cuando la revista Pronto sacaba a relucir una entrevista con la madre del hijo secreto de Dioni, Gema Moreno: «Estuvimos juntos nueve meses y me quedé embarazada. Cuando se lo dije me respondió que no se lo contara a nadie. Se desentendió totalmente de mí y del nacimiento de nuestro hijo. Me dejó tirada e incluso amenazó con difundir que me había acostado con todos los chicos del barrio… Me dio mucho miedo», confesaba, dañando así en cierto modo la imagen del cantante, el cual no reconoce a su hijo, diagnosticado con autismo.