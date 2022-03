Como cada lunes, la revista Pronto ha llegado a todos los kioskos del país con un sinfín de noticias que no han pasado desapercibidas. En la portada, llamaba la atención una entrevista en exclusiva con la madre del hijo secreto de Dioni de Camela, la cual no ha tenido reparo en desvelar los detalles de la escasa relación paternofilial que mantiene el joven con el cantante del dúo.

Gema Moreno se ha abierto en canal en el citado medio para desvelar que, en un pueblo cercano a Madrid, vive Daniel, de 30 años, a quien la Justicia reconoció como hijo de Dioni y al cual ha ignorado desde su nacimiento. Unos actos por los cuales la madre no considera al intérprete un buen padre, ya que, además de haber ignorado al joven, habría estado “provocando continuamente” tanto a él como a la madre: “Yo tenía 16 años recién cumplidos y él 20. Dioni, nunca mejor dicho, empezó a camelarme, me juró que no tenía novia y le creí. Estuvimos juntos nueve meses y me quedé embarazada. Cuando se lo dije me respondió que no se lo contara a nadie. Se desentendió totalmente de mí y del nacimiento de nuestro hijo. Me dejó tirada e incluso amenazó con difundir que me había acostado con todos los chicos del barrio… Me dio mucho miedo. Intenté seguir haciendo mi vida, pero mi madre se dio cuenta de que me ocurría algo. Fuimos al médico y ya estaba embarazada de siete meses y medio”, comenzaba explicando en un testimonio que no ha pasado desapercibido.

Y es que, además de haber intentado que Gema mantuviera su embarazo en secreto, Dioni habría aprovechado ciertas ocasiones para burlarse de ella: “Fue difícil asimilarlo. Vi a mis padres sufrir mucho, yo estaba traumatizada y Dioni se reía de mí. Aparcaba su coche delante del parque en el que yo llevaba a pasear al niño. Era una provocación continua”, apuntaba. Por si fuera poco, el niño padece una enfermedad que le fue diagnosticada cuando tan solo tenía tres años: “Le diagnosticaron una discapacidad, es autista, y durante mucho tiempo tenía que llevarle de lunes a viernes al Hospital del Niño Jesús. Nos mantenían mis padres, y el padre, desaparecido y sin demostrar el menor interés por nuestro hijo”, señalaba, demostrando además que esta situación le habría llevado a tener depresiones a lo largo de su vida: “Daniel necesita terapia y yo llevo toda la vida medicada, por mis depresiones y mis ataques de ansiedad. Llevo toda la vida sufriendo, y el miedo se quedó en el camino. Han sido años de tratamiento psicológico”, aseguraba Gema para Pronto.

Por si fuera poco, Gema tendría todas y cada una de las pruebas que vinculan a Daniel como hijo biológico de Dioni, pese a que éste nunca haya querido pronunciarse al respecto: “Me llamó muy nervioso. Al final se hizo las pruebas de ADN, quizás porque esperaba que salieran negativas. Pero sucedió todo lo contrario. Le sentenciaron a pasar una pensión, que no pagaba siempre y tuve que denunciarle en varias ocasiones”, zanjaba.