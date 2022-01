Isabel Pantoja no formará parte del jurado de Idol Kids. El talent musical de Telecinco arranca este martes 11 de enero (22.00 horas) con la gran ausencia de la tonadillera y con una promoción que ha bordeado el aprobado raspado. No ha habido -ni de lejos- la misma expectación que cuando se lanzó la primera edición, con Pantoja al frente de un núcleo que completaban Edurne y Carlos Jean, quienes ceden el testigo a caras nuevas.

Precisamente esa es una de las grandes novedades que presenta la nueva edición. El jurado se renueva con rostros frescos como el de Omar Montes y Ana Mena -grandes amigos y compañeros- al que se suma también Camela, pioneros en España de la conocida como tecno-rumba. Si bien es cierto que la incorporación más llamativa es la de Lara Álvarez. La presentadora asturiana continúa engrandeciendo su currículo televisivo y de Supervivientes cambia su registro para debutar en el show musical para los más pequeños. Quien se mantiene es Jesús Vázquez, que volverá a ser el maestro de ceremonias.

Durante su primera temporada, Isabel Pantoja dejó varios momentos para el recuerdo como integrante del jurado de Idol Kids. Por ejemplo, cuando comentó cómo conoció a Michael Jackson: «Para mí era y sigue siendo mi ídolo aunque no esté entre nosotros físicamente. Tuve la suerte de conocerle personalmente», contó. Inolvidable fue también su reacción al escuchar los primeros acordes de Marinero de Luces. Su emoción era palpable.

Hay que destacar que la primera entrega se grabó antes de que estallase la guerra con Kiko Rivera. La relación entre madre e hijo estaba sana y la cantante hizo alguna que otra mención a su primogénito durante el concurso. Cuando vio a David, uno de los niños que actuó, comentó: «¡Mi Kiko! ¡Tiene el mismo pelo que él!… Me recuerdas a mi hijo. Él se compone sus canciones, tiene la misma ilusión que tú y empezó con tu misma edad. Sigue adelante».

El bache de Isabel Pantoja

Mucho ha llovido desde aquella edición en la que se vio a una Isabel Pantoja radiante, muy cómoda, mostrándose ante las cámaras con desparpajo y naturalidad. El conflicto con su hijo, la muerte de su madre y el estreno de la docuserie de Julián Muñoz, son sucesos en su vida que han llevado a la tonadillera al límite. Tanto es así que en los últimos días se ha hablado de que ha sufrido un ataque de ansiedad por el que necesitó atención médica en Cantora.

El entorno de la intérprete de Así fue está intranquilo porque la ven peor que nunca: “Su estado de ánimo es tan bajo que estamos preocupados. No coge llamadas y no recibe visitas. Ni siquiera ha permitido que su hija la visite», comentaba a Semana una persona cercana a la viuda de Paquirri. Una información que confirmó su propia hija, Isa Pi, quien confesó que su madre le había dicho que no quería ver a nadie en Navidad. Corren malos tiempos para Isabel Pantoja.