Norma Duval recuerda el primer aniversario de la muerte de su sobrino: "Qué lento es el duelo"

Norma Duval ha recordado el aniversario de la muerte de su sobrino Juan Carlos, el hijo de su hermana Carla. Para ello, ha publicado un mensaje en sus redes sociales que dice: «15 de agosto. Ya un año, qué rápido pasa el tiempo y qué lento es el duelo. Siempre en nuestro corazón, con tu abuela materna, que te adoraba». Como vemos, la familia de la artista ha atravesado una temporada muy compleja, pero por suerte han podido contar con algo muy importante: el calor que se dan los unos a los otros.

La triste pérdida de Juan Carlos Rojas, el hijo que Carla Duval tuvo con el empresario mexicano Rafael Rojas, supuso un duro golpe para el clan. Norma tomó las riendas y se encargó de animar a sus sobrinas, hermanas del fallecido, pero evidentemente ella también estaba afectada. La situación ha sido bastante compleja porque Juan Carlos se marchó tan sólo unos meses después de dar la bienvenida a su primer bebé.

Norma Duval ha hablado muy poco de todo esto, pues considera que es un asunto privado que debe permanecer al margen de los focos. No obstante, es consciente de que hay mucha gente que se ha preocupado por ella y por sus sobrinas, Paula y Andrea. Por ese motivo, la vedette ha compartido un texto a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 63.000 seguidores.

Publicación de Norma Duval. (Foto: Instagram)

La foto que ha publicado Norma de Juan Carlos Rojas forma parte de su álbum familiar y está teniendo muchas reacciones. Más de 600 personas han apretado el botón de «me gusta» y algunas se han animado a escribir un comentario. Sus seguidores han puesto en valor el esfuerzo que ha hecho, pues todos son conscientes de que Duval es muy reservada con su esfera personal.

«Un abrazo gigante. Muchos besos y mucho ánimo», le dice una de sus admiradoras. Mientras tanto, otra añade: «Es un momento duro, pero nunca se irá. Es una rosa que renace». No obstante, hay que hacer una mención especial al comentario que le ha puesto la cantante Amaia Montero, ex integrante de La oreja de Van Gogh. La artista no le ha dedicado palabras, ha optado por mandarle tres iconos: dos manos rezando y un corazón rojo.

La decisión de Norma Duval

Norma Duval en el tanatorio. (Foto: Gtres)

Norma Duval ha desvelado, en su revista de cabecera, que no ha organizado ninguna misa por el aniversario de la muerte de Juan Carlos. No obstante, añade: «Lo vamos a recordar a nuestra manera, aquí en Palma, con recogimiento y con todo nuestro amor». Según cuenta, la isla era un lugar muy especial tanto para el fallecido como para sus hermanas, por eso cree que lo mejor es pasar esta fecha allí, pero adoptando una postura discreta.

«Él venía mucho aquí a Mallorca, a mi casa. Y también venía de pequeño, todos los veranos, con mi padre y con mi madre. Estaba muy integrado en la familia», comenta la artista.

Norma ha evitado hablar del tema, pero es un personaje público que conecta muy bien con la audiencia, así que se ha permitido hacer ciertos comentarios. Por ejemplo, en una entrevista que dio en Antena 3, reconoció: «Lo de mi hermana es algo que nunca lo voy a superar, pero una muerte así, que no te la esperas, tan joven, con un niño de dos meses…». Según contó, cuando recibió la noticia de la pérdida de su sobrino se quedó en «shock», aunque, como vemos, su reacción puede servir de ejemplo porque ha sido el pilar de su familia durante todo este tiempo.