Muere la madre de Jeff Bezos a los 78 años: "La guardaré para siempre en mi corazón"

La crónica social y el mundo empresarial se ha vestido de luto para informar de una triste noticia: el fallecimiento de Jackie, la madre de Jeff Bezos. El empresario ha utilizado sus redes sociales para emitir un comunicado donde informa del suceso y ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras a su progenitora. Ha puesto en valor que fue una de las primeras personas en apostar por él y ha recalcado que la «lista de personas a las que amaba nunca dejó de crecer». El empresario está muy afectado, pero ha hecho un esfuerzo para que todo el mundo sepa el importante papel que Jackie Bezos jugaba en su vida.

Ha puesto en valor la historia de su madre y ha dado algunas claves. «Su edad adulta comenzó un poco antes de lo habitual, cuando se convirtió en madre a la tierna edad de 17 años. No debió de ser fácil, pero lo consiguió. Se volcó en su labor de amarme con ferocidad, incorporó a mi maravilloso padre al equipo unos años más tarde y luego añadió a mi hermana y a mi hermano a su lista de personas a las que amar, proteger y cuidar», ha empezado diciendo. Más adelante ha recalcado: «Después de una larga lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy, falleció hoy, rodeada de muchos de nosotros que la queríamos: sus hijos, sus nietos y mi padre. Sé que sintió nuestro amor en sus últimos momentos. Todos tuvimos mucha suerte de formar parte de su vida. La guardaré para siempre en mi corazón».

*Noticia en elaboración