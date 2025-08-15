Luis Miguel y Paloma Cuevas arrancan sus vacaciones en España: esta es su pandilla VIP

Paloma Cuevas y Luis Miguel están siempre muy bien rodeados por un selecto grupo de amigos que no se separa de su lado ni para bien, ni para mal. Una pandilla VIP que ha apoyado al máximo a la pareja, y que también se volcaba con Cuevas tras su mediático divorcio con Enrique Ponce. Ahora, la pareja afronta uno de sus veranos más especiales, y es que el Sol de México aprovecha para descansar tras una extensa gira que le ha llevado a viajar por todo el mundo. Además, ha escogido España para hacerlo, país por el que siente un inmenso cariño.

Paloma Cuevas y Luis Miguel en Madrid 12 April 2023. (Foto: Gtres)

«Están enamorados como el primer día», detallan desde su entorno. Y pese a que pasan la mayor parte del tiempo separados debido a numerosos compromisos profesionales y personales, cuando se reencuentran no dudan en aprovechar cada segundo. «Están felices de haber podido empezar por fin sus vacaciones de verano», apuntan desde la revista ¡Hola! De hecho, tendrían previsto recorrer diferentes destinos internacionales a lo largo de los próximos meses, aunque también han tenido tiempo para estar con amigos. Su pandilla VIP estaría compuesta por miembros tan selectos como el exfutbolista Raúl González y su mujer, Mamen Sanz.

Luis Miguel y Paloma Cuevas en una boda del 3 de junio de 2023. (Foto: Gtres)

La pandilla VIP de Paloma Cuevas y Luis Miguel

Son numerosas las ocasiones en las que se ha visto a Luis Miguel y Paloma Cuevas junto al matrimonio e incluso han formado parte de momentos tan especiales como fiestas de cumpleaños e incluso conciertos del artista. Además, ellos se han mostrado muy discretos a respecto a todo lo que tenga que ver con el romance de sus amigos. Y pese a que juntos han compartido grandes momentos, jamás han traicionado su confianza

Raúl González y Mamen Sanz. (Foto: Gtres)

Al igual que Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, quienes a pesar de la estrecha relación que comparten con Enrique Ponce, ex de Cuevas, han formado un cuarteto inseparable junto al Sol de México y la empresaria. «Paloma es mi hermana del alma, o sea… somos familia, pero siempre es maravillosa y súper artística», se sinceraba al respecto Vargas. Y es que los duques de Anjou llevan ya más de 22 años juntos, por lo que pueden considerarse como una de las parejas más sólidas de nuestro país. De hecho, no han dejado que el divorcio de los que fuesen sus íntimos amigos hayan hecho mella en su amistad. Tanto es así, que actualmente les muestran su apoyo por separado y se alegran de que hayan conseguido rehacer su vida.

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas. (Foto: Gtres)

También cabe destacar que Luis Miguel mantiene una gran relación con las hijas de su novia, Paloma y Bianca. Mientras que, por otro lado, Cuevas está de lo más integrada en el entorno del artista. Tanto es así, que ella fue una de las exclusivas invitadas a la boda de Michelle Salas, hija de mexicano y con la que parece llevarse a las mil maravillas.