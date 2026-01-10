Rocío Flores describe su cara a cara con Rocío Carrasco "a una distancia muy corta"
Rocío Flores se dado una entrevista muy sincera en '¡De Viernes!'
La influencer no tiene ningún tipo de relación con Rocío Carrasco
«Ahora estoy preparada». Esas han sido las declaraciones exactas de Rocío Flores cuando le han preguntado por el documental que protagonizó su madre en Telecinco, Rocío, contar la verdad para seguir viva. La empresaria dio un paso adelante y aseguró que había vivido un tormento al lado de Antonio David Flores, pero lo peor es que le acusó de ser el responsable de la nula relación que mantiene con sus hijos. Es más, aseguró que su convivencia con Rocío había sido muy complicada porque la joven, presuntamente, estaba influenciada por su padre. Eso es lo que cuenta ella, pero hay otra versión que acaba de ver la luz.
La influencer se encontró con su madre en los juzgados después de que estallase la guerra y fue una situación verdaderamente incómoda. Tuvieron un cara a cara «a una distancia muy corta» y Rocío reconoce: «Me sentí como si yo fuese una persona desconocida». Rociíto no quiso hablar con ella. «Se me removía absolutamente todo, porque al final no es nada fácil llevar tantos años sin verte y encontrarte en un juzgado. Creo que es una situación en la que nadie quisiera encontrarse con su madre», explica Flores.
Rocío Flores en su entrevista. (Foto: Telecinco)
Rocío Flores niega que Antonio David le haya sido un obstáculo entre ella y su madre. Promete que en su casa nunca se ha hablado mal de Rocío Carrasco y garantiza que Flores ha intentado por todos los medios enterrar el hacha de guerra. Como vemos, son dos testimonios completamente contrarios que han dividido a España: están los que siguen creyendo a Rociíto y los que se han pasado al bando de Flores con el paso del tiempo.
La entrevista de Rocío Flores
Rocío ha dado una entrevista en ¡De Viernes!, el programa que presentan Santiago Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Por primera vez en mucho tiempo, ha hablado claro y no le ha temblado el pulso a la hora de reconocer que ha vivido «un infierno vivido durante estos últimos años». Según dice, se sintió desprotegida y no tuvo más remedio que retroceder. Recordemos que, cuando Rocío Carrasco hizo su documental, Flores estaba en su mejor momento mediático. Sin embargo, se vio obligada a dar marcha atrás por las críticas que estaba recibiendo.
Rocío Carrasco durante la presentación de ‘Hasta el fin del mundo’. (Foto: Gtres)
La nieta de Rocío Jurado quiere que, después de cinco años, se conozca «el otro lado de la historia». Hay varias denuncias encima de la mesa, unas resueltas y otras que todavía no tienen sentencia, pero ya podemos sacar algunas conclusiones y afirmar que el vínculo entre Rociíto y su hija está completamente roto.
Rocío Carrasco tiene un condición
Desde que salió de Telecinco, Rocío Carrasco ha evitado hablar de sus hijos, pero en su momento recalcó que había una condición muy clara si estos querían retomar el contacto: no podían hablar con Antonio David. Es decir, la única forma que hay para que Rociíto se acerque a Rocío Flores es que esta rompa con su padre y todo hace pensar que esto no sucederá.
La influencer mantiene el mismo discurso que siempre y sostiene que su padre es la única persona que nunca le ha fallado. Cree que puede confiar en él al máximo y no tolera que su madre le ponga en duda.