Rocío Flores aclara por fin si está preparando un documental contra Rocío Carrasco

Rocío Flores denunció a Óscar Cornejo y a Adrián Madrid, los creadores del documental que la situó en el punto de mira durante mucho tiempo: Rocío, contar la verdad para seguir viva. El programa se emitió en Mediaset y ahora el grupo lo ha eliminado de todas sus plataformas, así que los rumores no se han hecho esperar. Cada vez son más los que creen que Telecinco ya no confía en el relato de Rocío Carrasco, por eso le habría dado una oportunidad a su hija de contestar a las acusaciones que recibió en su momento.

Después de estar un tiempo en silencio y manteniéndose al margen de esta polémica, Rocío Flores ha reaparecido en un evento organizado por el diario La Razón en Madrid. La influencer no se lo ha pensado dos veces y ha cortado los rumores de raíz: «Es mentira, no estoy preparando ningún documental». De esta manera, ha dejado claro que no quiere vengarse de su madre ni aprovechar su victoria en los juzgados para ofrecer su versión de los hechos.

Rocío Flores en un evento. (Foto: Gtres)

Tal y como hemos indicado al principio de estas líneas, Rocío Flores demandó a los productores de Rocío, contar la verdad para seguir viva y la justicia le ha dado la razón. No obstante, se niega a resucitar la guerra y no quiere grabar ningún programa hablando mal de Rocío Carrasco ni de todo lo que pasó hace tantos años. Son episodios muy duros, pero ya forman parte de su pasado.

Rocío Flores: «El 2025 no ha sido tan malo»

Después de que Rocío Carrasco señalase públicamente a Antonio David Flores, la vida de Rocío Flores dio un giro de 180 grados. Hasta la fecha, la joven era una de las colaboradoras estrella de Telecinco, de hecho, tenía un puesto en El Programa de Ana Rosa y la ficharon para participar en Supervivientes. El problema es que, esta etapa de esplendor llegó a su fin cuando Rociíto empezó a hablar. A partir de ahí, empezó a convivir con críticas, ataques y acusaciones de forma constante.

Rocío Flores en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Si tenemos en cuenta lo que hemos contado con anterioridad, se entiende mucho mejor las palabras de Rocío Flores cuando dice: «Como he pasado años tan complicados, este en concreto no ha sido de los peores». Por suerte, ha conseguido dejar atrás sus fantasmas del pasado para empezar una etapa marcada por el optimismo y las nuevas oportunidades. Es más, hace unos meses regresó a Telecinco y comenzó a ejercer de tertuliana durante los debates que organizaba ¡De Viernes! sobre Supervivientes. «Yo hago un balance bastante positivo, cierro el año muy bien», reflexiona.

Así será la Navidad de Rocío Flores

Antonio David Flores saliendo de un juicio. (Foto: Gtres)

Aunque se desplaza a Madrid por cuestiones profesionales, Rocío Flores vive en Málaga, en una casa que está muy cerca del piso de su padre, Antonio David. De hecho, es bastante común que pasen tiempo juntos y que almuerce el uno en casa del otro, al menos eso es lo que muestra la creadora de contenido a través de sus redes sociales.

La agencia Gtres le ha preguntado a Rocío por su Navidad y ha declarado: «Me encanta, cada vez menos porque falta más gente en la mesa pero es mi época favorita. Las pasaré en familia». Esto quiere decir que estará con su novio Manuel, con la familia de este, con Antonio David y con su hermano, David Flores Carrasco. También tiene mucho contacto con su tía Gloria Camila y con José Ortega Cano, así que no sería extraño que se reuniesen en algún momento.