DJ Carlos III: la imagen más sorprendente del monarca a los mandos de una mesa de mezclas

En medio de una de las crisis más importantes a las que ha tenido que hacer frente la monarquía británica, el rey Carlos III ha decidido seguir el ejemplo de su madre, la Reina Isabel II, y poner su compromiso con la Corona por delante de todo.

El monarca continúa con su agenda oficial mientras las investigaciones contra su hermano Andrés siguen su curso y, a pesar de que en los últimos días han sido los príncipes de Gales los que han acaparado la atención, el rey se ha vuelto viral gracias a un divertido momento que ha protagonizado en su último acto.

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El monarca ha visitado el estudio Aviva de Manchester para conocer de primera mano los avances de la colaboración entre la Factory Academy y el King’s Trust. Allí ha podido conversar con algunos jóvenes y profesores e incluso se ha animado a probar la mesa de mezclas. Muy sonriente, pero de manera discreta, Carlos III le ha dado a uno de los botones y ha empezado a sonar una música muy animada.

A su lado se encontraba el aspirante a DJ Christian St Louis, de 22 años, que ha sido quien le ha indicado qué tecla tenía que pulsar y le ha explicado todos los pasos a seguir. El DJ le ha dicho al rey que puede parecer complicado pero, una vez se sabe lo que hay que hacer, es muy rápido.

Un momento que ha generado mucho interés, sobre todo, en las redes sociales, donde el Palacio de Buckingham ha publicado un vídeo con la anécdota. Un clip al que han reaccionado muchos de los seguidores del perfil, que han aplaudido el gesto del padre del príncipe Guillermo.

A sus 77 años, el monarca intenta mantenerse lo más conectado posible a las nuevas generaciones y estar al tanto de las nuevas tecnologías. Por eso no duda en tener este tipo de detalles y gestos, que contrastan con el estricto protocolo y el ceremonial que suele regir otros compromisos oficiales. Carlos III quiere que la monarquía sea una institución útil y cercana y que no se vea como algo distante y elevado que no tiene conexión con el mundo real.

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Un rey conectado con el mundo real

No es la primera vez que el rey Carlos III sorprende por su actitud cercana o por su dominio de algunas tecnologías. Recientemente ha estrenado junto a Prime Video un documental en el que repasa su pasión por la naturaleza pero, además, hace algunos meses también se publicó un vídeo en las redes sociales en el que él mismo hablaba de su playlist favorita. Un detalle que deja claro que está perfectamente al tanto de la tecnología que usan las nuevas generaciones.

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Un rey manitas

El momento DJ no ha sido la única anécdota de esta jornada del monarca en Manchester, sino que el rey también se ha animado a coger un destornillador eléctrico y colocar un tornillo en una silla que un grupo de alumnos estaba reparando. Ha sido durante la visita al Renew Hub, una iniciativa que busca reducir y reutilizar materiales para evitar utilizar recursos naturales que no son necesarios. El rey está muy comprometido con todo lo que tenga que ver con el cuidado y la protección del medio ambiente.