El príncipe Guillermo, tajante con sus primas: cierra la puerta al deseo del duque de York

Nuevo frente abierto para la realeza británica, y es el duque de York vuelve a estar en el punto de mira por la posible publicación este próximo 14 de agosto de una biografía que muchos consideran una auténtica «bomba mediática». Un libro que pretende analizar con todo lujo de detalles, el ascenso y la caída del príncipe Andrés, lo que inevitablemente también puede salpicar a Sarah Ferguson, –exmujer del duque de York–, y a las dos hijas que tienen en común, Eugenia y Beatriz de York (primas de los príncipes Guillermo y Harry).

Un libro anunciado como «la biografía más devastadora jamás escrita» y en la que Andrew Lownie, –autor de la obra– desvela «hasta qué punto las vidas del príncipe Andrés y Sarah Ferguson siguen profundamente entrelazadas, rastreando la vida del segundo hijo de la difunta reina y su exesposa a través de su infancia, noviazgo, matrimonio, divorcio, carreras y actividades reales y benéficas».

El príncipe Andrés en Windsor. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que Andrés fue siempre el hijo favorito de Isabel II, por lo que procuraba protegerle al máximo. Sin embargo, su implicación en el caso Epstein y las acusaciones por presunto «abuso», han llevado a la familia real a tomar medidas y apartarle de la vida pública para no verse salpicados. Sin embargo, habría detalles todavía desconocidos que esta biografía amenaza con destapar. De ahí, que tanto el príncipe Guillermo como su padre, Carlos III, estén muy preocupados por su publicación, aunque realmente no pueden hacer nada al respecto.

«Hay muy poco que la Familia Real pueda hacer realmente», aseguran. «Lo han destituido. Es el único príncipe real que recuerdo que ha sido así en la vida pública. A menos que lo envíen muy, muy lejos… «, argumenta al respecto Rickard Kay, director general del Daily Mail.

El príncipe Andrés y Jeffrey Epstein. (Foto: Gtres)

Desde enero de 2022, el hermano de Carlos III perdía cualquier tipo de privilegio, momento en el que le retiraban los títulos militares y patrocinios reales por una presunta agresión sexual en el año 2001, cuando formaba parte de la red de Jeffrey Epstein. Sin duda, un nuevo conflicto que pone en jaque a la familia real británica, que ha intentado gestionarlo de la mejor forma posible. «Simplemente estará ahí. Lo han gestionado bastante bien y no tiene ningún papel público», comenta Kay.

De hecho, actualmente una de las escasas opciones que les quedan es la de eliminar por completo el ducado de York. Lo que también arrasaría con los títulos que poseen Eugenia y Beatriz, hijas del príncipe Andrés. «No veo a ningún gobierno, ni de la sombra que sea, queriendo involucrarse en algo así. Abriría la caja de Pandora», alega el periodista. Una situación bastante delicada, que requiere de mucho análisis. «Es difícil porque tiende a haber un código de silencio sobre la realeza, nadie quiere ser expulsado del círculo privilegiado», afirman al respecto.

Sarah Ferguson junto a su ex marido, el príncipe Andrés. (Foto: Gtres)

Es más, «su personal tiene que firmar acuerdos de confidencialidad». «La realeza no está totalmente sujeta a la ley de libertad de información y existen límites muy estrictos sobre las preguntas que los parlamentarios pueden hacer sobre ellos», advierten.