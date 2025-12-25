Nuevas parejas del 2025: de Katy Perry y Justin Trudeau, a Ana de Armas y Tom Cruise

Este 2025 han surgido parejas de lo más variopintas y que jamás nos hubiésemos esperado. El verano fue bastante movido para muchos famosos, al menos sentimentalmente hablando.

Empezando por Katy Perry y Justin Trudeau. Durante el paso de la artista por Canadá gracias a su gira Lifetimes Tour, Perry y el ex Primer Ministro del país se dejaban ver de lo más cercanos, cenando e incluso paseando al perro. Una relación bastante inesperada, a la vez que curiosa, y que se ha terminado oficializando durante este otoño.

Katy Perry y Justin Trudeau

Empezando por Katy Perry y Justin Trudeau, una de las parejas bombas del momento. Durante el paso de la artista por Canadá gracias a su gira Lifetimes Tour, la artista y el ex Primer Ministro del país se dejaban ver de lo más cercanos, cenando e incluso paseando al perro. Una relación bastante inesperada, a la vez que curiosa, y que se ha terminado oficializando durante este otoño.

«Este romance es exactamente lo que necesita», habrían comentado fuentes cercanas a la cantante en la revista People. De hecho, se deshacen en elogios hacia Trudeau. «Tiene un gran sentido del humor, es encantador y la trata con mucho respeto», aseguran. Un romance que estaría ya bastante consolidado. Tanto, que incluso planean con mucha ilusión las que serán sus primeras Navidades juntos.

Ana de Armas y Tom Cruise

Otra pareja que, sin duda, consiguió sorprendernos, fue la formada por Ana de Armas y Tom Cruise. Pese a que el romance ya habría llegado a su fin, ambos actores han estado en el punto de mira durante meses. Y es que su relación parecía ir viento en popa, dejándose ver realmente acaramelados este verano. Fue este pasado San Valentín cuando salían a la luz las primeras imágenes de ambos, aunque en aquel momento Ana de Armas todavía mantenía una relación con Manuel Anido Cuesta.

Con el paso de los meses, ambos se fueron dejando ver cada vez más unidos, y su presencia en el cumpleaños de David Beckham terminaba de confirmar todas las sospechas. Y, pese a que nunca han llegado a pronunciarse oficialmente al respecto, no dudaban a la hora de elogiar su trabajo. «Su habilidad es increíble. Es una actriz que tiene dotes dramáticas, cómicas… Tiene mucho, mucho talento», describía Cruise a la joven.

Lamine Yamal y Nicki Nicole

La pareja conformada por Lamine Yamal y Nicki Nicole también ha dado mucho que hablar. Y es que a pesar de que habría durado apenas 4 meses, en su momento consiguieron acaparar una gran cantidad de titulares. Era el futbolista quien confirmaba su relación con la cantante argentina a finales de agosto con una foto en sus ‘stories’ de Instagram.

Alejandra Onieva y Jesse Williams

Tampoco ha pasado desapercibida la pareja conformada por Alejandra Onieva y Jesse Williams. Ambos se conocieron durante la grabación de Hotel Costiera, una serie ambientada en la costa amalfitana, y el amor no tardaba en surgir entre ambos. Así, se han convertido en una de las parejas que más pasiones despiertan tanto fuera como dentro de la pequeña pantalla.

Laura Escanes y Joan Verdú

Por otro lado, ya en el territorio nacional, hemos podido ver a Laura Escanes recuperar la ilusión junto a Joan Verdú. Tras varias idas y venidas en el terreno del amor, parece que la influencer por fin ha encontrado la estabilidad al lado del esquiador, junto al que atraviesa su mejor momento personal.

Pese a sus apretadas agendas, parece que los dos han encontrado ese punto en el que se sienten cómodos. «Tiene su carrera profesional, hace muchos viajes: la Copa del Mundo…», detallaba en una entrevista. «Yo también tengo aquí mis proyectos, así que vamos encontrando nuestros huecos. Pero estamos fenomenal», declaraba sobre el tipo de relación que mantienen.

Sara Carbonero y José Luis Cabrera

También Sara Carbonero habría vuelto a probar suerte en el amor tras su ruptura con Nacho Taboada. Y lo ha hecho al lado del empresario canario José Luis Cabrera, al que conoce desde hace años. De hecho habría sido su íntima amiga y comadre Isabel Jiménez quien les presentó, aunque hasta el momento tan solo habían mantenido una relación de amistad.