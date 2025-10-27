Katy Perry y Justin Trudeau no están solos: estas parejas ya lo hicieron antes

La música y la política son, aparentemente, dos mundos antagónicos. Pero a lo largo de los tiempos, ambos se han unido dando lugar a numerosas relaciones que se han convertido en mediáticas y han pasado a formar parte de la crónica social nacional e internacional.

Algunas de las más seguidas han sido la de Isabel Pantoja y Julián Muñoz —que finalizó con ellos en prisión—, la de Carla Bruni y Nicolas Sarkozy —actualmente privado de libertad en La Santé— o la de Albert Rivera y Malú. A esta lista se han añadido recientemente el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la afamada estrella Katy Perry, que confirmaban su relación el pasado fin de semana saliendo de la mano de un establecimiento de París después de semanas de rumores.

Katy Perry y Justin Trudeau

La californiana y el canadiense se han convertido en la última pareja formada por un político y una vocalista. El pasado 25 de octubre y con motivo del cumpleaños de Katy, los novios en ciernes se dejaban ver abandonando un restaurante-cabaré en el centro de París. Un gesto que confirmaba las especulaciones que se venían sucediendo desde hace semanas y que los vinculaban sentimentalmente tras haberse filtrado varios encuentros entre ellos.

Katy Perry y el exprimer ministro canadiense, Justin Trudeau. (Foto: Gtres)

Las últimas imágenes de Trudeau y Perry que avivaron las sospechas fueron las que obtuvo el Daily Mail. En ellas se podía ver a los enamorados compartiendo una excursión en un yate. En la cubierta del mismo, se profesaron numerosos gestos de cariño como tímidos besos y arrumacos. Sin duda, una actitud que ya hacía presagiar que habían traspasado los límites de la amistad. Pero todo esto se remonta a julio, cuando fueron vistos por primera vez juntos en Montreal, dando un paseo con una mascota antes de compartir una comida en Le Violon. Una cita que tuvo lugar un mes después de que la intérprete de California Gurls anunciara su separación definitiva de Orlando Bloom.

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy

En 2008, Carla Bruni se convirtió en la tercera esposa del presidente francés. Antes de esto, ella se dedicaba a la música: era compositora y, a la misma vez, compaginaba su vocación con su faceta de modelo y de actriz. Juntos formaron una de las parejas más sólidas del panorama internacional y su unión fue a su vez la de los dos mundos que venimos refiriendo. A tenor de lo que reflejan sus redes sociales, Bruni nunca ha dejado de lado su pasión. La que fuera primera dama del país galo continúa cantando y tocando la guitarra y comparte estos momentos en Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores.

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni a su llegada a la prisión de La Santé, en París.

Pero lo cierto es que, en la actualidad, Carla Bruni y Nicolas Sarkozy no atraviesan el mejor momento de sus vidas. El pasado martes 21 de octubre, el ex mandatario se posicionó como el primer presidente francés en ingresar en prisión. Con esta determinación judicial, la vida del matrimonio se detuvo y la ítalofrancesa se encuentra sumida en una profunda tristeza. A Sarkozy se le atribuye un delito de asociación ilícita por su papel en el plan que se creó para financiar su campaña presidencial de 2007 que le llevó directo al palais de l’Élysée, la sede de la Presidencia de la República francesa.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz

Corría el año 2003 cuando una imponente Isabel Pantoja vivía el culmen de su carrera artística. Odiada y admirada, la tonadillera se ganó al público por su conmovedora voz, sus sentimentales letras y su vida, repleta de luces y sombras. Fue entonces cuando el flamante alcalde de Marbella se encaprichó con ella y trataba por todos los medios que fuera el plato fuerte de las fiestas de la localidad malagueña. Se fueron conociendo y, poco a poco, él conquistó su corazón. Tanto es así que la viuda de Paquirri terminó desplazando a Mayte Zaldivar, la mujer de Muñoz y madre de su hija.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz, en una imagen juntos. (Foto: GTRES)

A medida que su relación se afianzaba, presumían de idilio por las calles de Marbella y disfrutaban de romerías como El Rocío o la Feria de Abril. Pero lo que parecía una vida de color de rosa, pronto se enturbió. Una investigación judicial que giraba en torno a sus figuras se saldó con el ingreso de ambos en la cárcel acusados de delitos entre los que destacan el blanqueo de capitales, el cohecho, la malversación de caudales públicos y la prevaricación urbanística. Unas acciones que llevaban a cabo desde una situación privilegiada por ser el alcalde de una de las ciudades más importantes de la Costa del Sol.

Malú y Albert Rivera

El noviazgo entre Malú y Albert Rivera, ex líder de la formación política Ciudadanos, comenzó en el año 2019 y fue un anuncio muy sorprendente para los admiradores de ella y los seguidores de él. Juntos vivieron una intensa historia de amor que tuvo como resultado el nacimiento en 2020 de su única hija en común, Lucía, el mayor orgullo de ambos. Lo que parecía que multiplicaría la felicidad de la pareja y que haría que su unión se intensificara, lejos de ser así, acabó dinamitándola.

Malú y Albert Rivera a la salida del hospital tras el nacimiento de la pequeña Lucía. (Foto: Gtres)

«La llegada de un hijo multiplica lo que había en la pareja planteado como lo bueno y lo malo», confesó en una entrevista la sobrina de Paco de Lucía. En diciembre de 2023, los dos confirmaron la ruptura y justificaron su decisión deslizando que habían sufrido un gran «desgaste» en la pareja y que «a veces, las cosas no funcionan».