El nieto de Julián Muñoz hace una dura confesión sobre Isabel Pantoja: "Nunca estuvo enamorado"

Seis meses después de la muerte de Julián Muñoz, su nieto ha dado un golpe en la mesa y ha arremetido contra Isabel Pantoja. Considera que la tonadillera se acercó a su abuelo motivada por intereses económicos, cree que por eso le dio la espalda cuando le metieron en la cárcel. El joven se llama Francisco Redondo y ya ha participado en varios programas. Su discurso siempre es el mismo: asegura que Julián se ha portado bien con toda la familia y que le echan mucho en falta.

«No puedo decir que esa señora manipuló a mi abuelo, pero sí que lo condicionó, ella sabía que se estaba metiendo en una familia y no hizo nada para frenarlo (…) Mi abuelo nunca estuvo enamorado de esa mujer, a lo mejor en ese momento él pensaba que sí, pero lo que yo he hablado con él lo que me cuadra más es que fue un capricho, se podría decir así. Para mi abuelo, Isabel Pantoja era una persona materialista. Cuando ya no hay nada, te quitas de en medio, y es lo que hizo. Ahí te muestras lo que tú eres como persona», ha declarado durante su intervención en Socialité.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz. (Foto: Gtres)

La intérprete de Así fue es la mayor enemiga de Mayte Zaldívar, mujer de Julián Muñoz. Llevan mucho tiempo enfrentadas y jamás han llegado a un acuerdo. La empresaria no puede perdonarla, pues le hizo bastante daño en el pasado. Ahora sabemos que, tanto Fran Redondo como el resto del clan, son conscientes de lo que hizo Isabel Pantoja durante su relación con Julián Muñoz. Se han acabado los secretos y cada vez salen más datos a la luz.

Así fue el final de Julián Muñoz

Fran Redondo ha sido claro y ha reconocido que el final de Julián Muñoz fue complicado. Hay que recordar que el ex alcalde de Marbella falleció a causa de «un cáncer galopante». Ese fue le nombre exacto que pronunció cuando un periodista de su confianza le preguntó por la enfermedad contra la que estaba luchando.

Julián Muñoz en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Los últimos momentos con mi abuelo fueron muy duros. Cuando sabes que una persona tan querida se va es complicado despedirse. Le echo mucho de menos todos los días, todos le echamos de menos, para mí era como un segundo padre. Mi abuelo rompió una familia, pero supo arreglarlo, y nosotros supimos perdonarle», ha declarado Fran Redondo en el programa presentado por María Verdoy y Antonio Santana.

«Nos pidió perdón muchísimas veces, en cada reunión familiar. Él nunca se llegó a perdonar por todo el daño que nos hizo». Es lo mismo que ha contado Mayte Zaldívar. Según su versión, Julián se dio cuenta de que había cometido un error al formalizar su relación con Isabel Pantoja, por eso se arrepintió hasta el final de sus días.

Isabel Pantoja, señalada

Isabel Pantoja por las calles de Gran Canaria. (Foto: Gtres)

Isabel Pantoja se ha mantenido en silencio. Hace mucho tiempo que no hace comentarios sobre Julián Muñoz. Considera que es el responsable de su entrada en prisión y ni siquiera menciona su nombre. Ahora, gracias a las declaraciones de Fran Redondo, sabemos que la familia Muñoz siente exactamente lo mismo. «Yo pienso que mi abuelo no debió fiarse de esa señora y es una de las cosas de las que él se arrepintió».

Después de perder a su abuelo, Fran escribió una carta donde decía: «Cuánto echo de menos nuestras charlas y tus consejos, nuestras tonterías, tus abrazos, tus besos. Nadie me entiende como tú lo hacías, siempre estabas ahí, confiando en mí». Esto demuestra que el vínculo entre ellos era sincero, de ahí que las palabras del joven tengan tanta importancia.