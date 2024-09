Julián Muñoz le gana la última batalla a Isabel Pantoja

La última batalla de Julián Muñoz e Isabel Pantoja se ha librado en un plató de televisión. El antiguo alcalde de Marbella ha demostrado una vez más que su familia está unida, a pesar de lo que sucedió en el pasado. Julián ha fallecido a causa de un «cáncer galopante» y en todo momento ha contado con el apoyo de sus seres queridos. Mayte Zaldívar asegura que perdonó a su marido hace mucho tiempo, por eso en ningún momento tuvo dudas y estuvo a su lado hasta el final.

Julián Muñoz falleció en el Hospital Internacional de Marbella, donde era muy común ver a sus dos hijas, Eloísa y Elia. Curiosamente la situación familiar de Isabel Pantoja es radicalmente opuesta porque ella no tiene ningún tipo de contacto ni con Kiko Rivera ni con Chabelita. Esta última ha hablado en un famoso espacio televisivo y ha asegurado que Julián siempre se portó bien con ella.

Julián Muñoz en su entrevista póstuma. (Foto: Telecinco)

Isa sostiene que guarda un buen recuerdo de Muñoz, aunque no comparte la actitud que ha tenido con Isabel Pantoja. No es la única que piensa que el ex político se ha ido de este mundo guardándole mucho rencor a la tonadillera. Antes de morir dio una entrevista que se ha emitido de forma póstuma y este material ha sembrado el caos en Cantora, la finca de Isabel.

Los 90 millones de pesetas

Julián Muñoz defiende que su relación con Isabel Pantoja le costó 90 millones de pesetas. Define a la tonadillera como una mujer interesada que únicamente buscaba dinero, poder y reputación. Hasta el año 2020 Pantoja contaba con el respaldo de su hijo Kiko, pero ahora debe responder a estos ataques en solitario. Esa es una de las razones por las que ha decidido guardar silencio, pero hay más.

La artista considera que estuvo en la cárcel por culpa de Julián, por eso no quiso saber nada de él. Durante su enfermedad no se preocupó por saber cómo estaba y tras su muerte no ha hecho ningún comentario al respecto. El periodista Saúl Ortiz ha hablado con el entorno de la sevillana y ha asegurado que jamás se pronunciará al respecto. Considera que es la única forma de apagar el escándalo.

Los hijos de Isabel Pantoja

Isa Pantoja con su hermano Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

Tanto Julián Muñoz como Isabel Pantoja han estado en prisión. La diferencia es que ella vive de su imagen pública, por eso sufrió tanto. Kiko Rivera comprendió perfectamente este malestar, pero ahora se ha desentendido. Lo mismo sucede con Chabelita, quien lleva meses sin saber nada de su madre. Es más, la joven estuvo enferma, pasó por quirófano y no recibió ninguna llamada de Isabel.

En la cara B de la moneda se encuentra Julián Muñoz, quien cometió muchos errores con sus hijas. Durante el tiempo que estuvo con Isabel se desentendió completamente de ellas, pero supo dar marcha atrás a tiempo. Por ese motivo, Elia y Eloisa le dieron la mano cuando le detectaron cáncer y únicamente se la soltaron cuando tuvieron que despedirse de él.