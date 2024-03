Isabel Pantoja y su gran cambio en medio de la crisis familiar que atraviesa

Salen a la luz nuevas revelaciones sobre la vida de Isabel Pantoja. Y es que, después de pasar por momentos trágicos en los últimos años, la tonadillera ha trazado un nuevo plan: empezar de cero para comenzar una vida más tranquila. Sus deseos parecen claros, quiere seguir con su trabajo, y también desea recuperar su vida social. Sin embargo, sigue alejada de sus hijos.

Isabel Pantoja y su hermano Agustín./ Gtres

De hecho, según muestra la revista Lecturas, la tonadillera tiene más ganas de relacionarse y, como prueba, hace poco salió de Cantora para disfrutar de unos días por la ciudad de Córdoba junto a una de sus amigas más íntimas, Mariló, a quien conoce desde hace más de 20 años.

Las fotografías lanzadas por la revista en exclusiva sorprendieron, incluso a amigos y conocidos. Y es que, no hay ni rastro de Agustín Pantoja en ella. Lo cierto es que, aunque la relación entre hermanos siempre ha sido exquisita, parece que la cantante quiere disfrutar de otras compañías. Tanto es así, que hacía mucho tiempo que se mostraba tan relajada y feliz. Las últimas veces de la cantante fuera de su hogar fueron durante los conciertos de su gira ‘50 años en los escenarios’, hace varios meses.

La cantaora, que hasta ahora no era muy activa en Instagram, ha subido una serie de fotografías y vídeos a su cuenta que la sitúan de nuevo bajo el foco mediático. En las publicaciones, Isabel comparte con todos sus seguidores videos promocionales de sus próximos conciertos.

Todo esto parece indicar que retomará su carrera musical por todo lo alto y que seguirá con su gira – ya tiene varias fechas marcadas en el calendario para los próximos meses-.

No todo en la vida de Isabel Pantoja es un nuevo comienzo, como lo demuestra el número de incidentes que ha tenido con sus hijos, Kiko e Isa Pantoja. Con todo lo sucedido en los últimos años, Beatriz Cortázar aseguró que Isabel habría dicho sus últimas voluntades: «Ella no quiere un velatorio ni un funeral, ella no quiere a nadie. Ella quiere irse sola, acompañada por un núcleo muy reducido», dejando claro que no quería ni hijos ni homenajes el día de su muerte».

Aunque Isa no cierra del todo la puerta a una reconciliación con su madre, la joven ha hablado en televisión de las veces que ha sido una madre o abuela ausente. De hecho, la cantaora no acudió a la boda de su hija con Asraf Beno.

Toda esta tensión familiar llega en un momento clave para ‘Chabelita’ que estaría muy cerca de poder abrazar a su madre biológica, Roxana Luque. Aunque ni Isabel ni Isa quieren saber nada de la peruana. Desde Cantora las puertas también están cerradas para esta mujer. ¿Será este el motivo de un acercamiento entre la tonadillera y la influencer?

En cuando a su relación con Kiko, quien atacó duramente a su progenitora en un especial televisivo sobre la herencia familiar, el DJ aseguró que Pantoja le había engañado pidiéndole que firmara unos papeles para liberarla de la cárcel y que, en verdad, lo que hizo con ellos fue hipotecar su parte de Cantora. Desde entonces, la relación entre madre e hijo se perdió por completo.