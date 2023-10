Isabel Pantoja y otras famosas que faltaron a las bodas de su hijos

El pasado viernes 13 de octubre Isa Pantoja se dio el ‘sí, quiero’ con Asraf Beno, el modelo marroquí que le robó el corazón con Gran Hermano VIP. Participaron en la misma edición del famoso programa y enseguida establecieron un vínculo especial. En un primer momento mucha gente puso en duda esta relación, de hecho la familia de Isa no tardó en mostrar su malestar al respecto. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que la pareja está verdaderamente enamorada, por eso han celebrado una boda por todo lo alto en Sevilla.

A pesar de que ambos se han esforzado mucho para crear un evento perfecto, hay algo que ha llamado poderosamente la atención: la ausencia de Isabel Pantoja. La tonadillera nunca ha estado conforme con el amor que su hija sentía hacia Asraf Beno, pero en los últimos meses comenzó a entrar en razón. Tanto es así que la colaboradora aseguró que su madre iba a ser testigo de este día tan especial. No obstante, han vuelto a separarse y en la actualidad no tienen un contacto fluido. Isa no quiere que nadie juzgue a su progenitora, pero admite que está muy dolida por la decisión que ha tomado.

Isabel Pantoja en Sevilla / GTRES

Los defensores de Isabel Pantoja han justificado su postura asegurando que la cantante no ha querido participar en la boda de su hija por culpa de Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, el presentador aseguró que estaba dispuesto a declinar la invitación que había recibido por parte de Isa para que el artista acudiese al evento. La tertuliana hizo muchos esfuerzos, pero no consiguió convencer a su madre y le pidió a Jorge Javier que fuese su padrino. A la boda también acudió Dulce Delapiedra, otra de las enemigas de la tonadillera.

La baronesa Thyssen tampoco fue a la boda de su hijo

Isabel Pantoja ha salido mal parada del enlace matrimonial que ha organizado su hija, pero no es la única celebridad que ha tomado una decisión de esta índole. El 10 de octubre de 2007 se casaron Borja Thyssen y Blanca Cuesta. Celebraron una ceremonia íntima y privada en la iglesia del Santo Espíritu, en la localidad barcelonesa de Tarrasa. La baronesa no estaba invitada porque nunca tuvo buena relación con Blanca. En estos momentos la situación ha cambiado ligeramente y disfrutan de una calma tensa, pero están lejos de ser una familia tranquila.

Carmen Cervera , durante la presentación de ‘El mirador del Carmen’ / Gtres

Blanca y Borja cerraron una exclusiva importante, por eso tomaron tantas precauciones y llegaron al templo vestidos con ropa de calle. En primera instancia intentaron casarse en la capilla de la finca El Esquileo de Cabanillas, en Segovia, pero el obispado se negó. Cambiaron de planes en el último momento y durante todo este tiempo no avisaron a Carmen Cervera, así que la baronesa se llevó una gran sorpresa al descubrir que su primogénito había pasado por el altar.

Otras situaciones similares

Otra de las ausencias más destacadas en las bodas que se han celebrado en el último año es la de Enrique Iglesias. El hermano de Tamara Falcó no estuvo presente en uno de los días más importantes de su vida. Julio José Iglesias, hijo de Isabel Preysler, aseguró que el cantante nunca iba a este tipo de actos. Prometió que no era nada personal, pero es evidente que este comportamiento tuvo consecuencias en Tamara, quien siempre ha estado muy unida a Enrique.

Rocío Carrasco en un homenaje a su padre / Gtres

También es importante destacar lo que pasó en la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac en 2016. La empresaria formalizó su relación sin estar acompañada de sus hijos, pues estos ya habían empezado a vivir con Antonio David Flores. Con Rocío llevaba unos años enfadada, pero según contó en el documental que protagonizó en Telecinco, David tenía la ropa preparada para asistir a la ceremonia. Siempre siguiendo su relato, el joven estaba con Antonio David y este supuestamente le condicionó para declinar la invitación.