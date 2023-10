Repasamos la historia de amor de Isa Pantoja y Araf Beno en el día de su boda

Ha llegado el día. Isa Pantoja y Asraf Beno vivirán hoy uno de los momentos más felices de su vida. Y es que la pareja se dará el «sí, quiero», después de cinco años de relación en los que han construido una historia de amor que ha estado en más de una ocasión posicionada en la primera línea mediática debido a la popularidad que posee la hija de la tonadillera. Se conocieron en 2018 durante su participación en Gran Hermano VIP 6 y, desde entonces, la complicidad que mostraban ante las cámaras no pasó desapercibida para ninguno de los telespectadores. Se rumoreaba que debajo de las sábanas habían compartido algún que otro gesto de cariño, pero por aquel entonces, Isa mantenía una relación sentimental con Omar Montes, por lo que decidieron frenar su atracción hasta su salida del reality.

La hermana de Kiko Rivera fue la primera expulsada de la edición y nada más salir, decidió romper definitivamente su noviazgo con el intérprete de Alocao, algo que abrió el camino para que Asraf e Isa continuaran conociéndose lejos de las cámaras de la casa de Gudalix de la Sierra. No fue hasta casi dos meses después cuando publicaron una fotografía juntos que confirmaba el inicio de su historia de amor. Una historia que no fue vista con buenos ojos por todos y es que, además de las críticas que tuvieron que soportar, la familia de Chabelita no terminaba de encajar con Asraf, ya que consideraban que no era la persona más indicada para la pequeña del clan.

Isa Pantoja y Asraf Beno en ‘Gran Hermano VIP 6’/ Mediaset

Sin embargo, Isa decidió que la opinión de su entorno familiar no fuera un obstáculo en su relación y continúo creciendo junto a Asraf. Según iba pasando el tiempo, la pareja compartía con sus seguidores los viajes y los momentos más emblemáticos de su relación, en los que, en alguna ocasión, lanzaban alguna que otra pulla a todos aquellos que no habían confiado en su relación. «Me acuerdo que nadie daba un duro por nosotros y aquí estamos, cada día más felices y más enamorados que nunca, demostrando con hechos y no sólo con palabras», escribía el joven en su cuenta oficial de Instagram bajo una fotografía de ambos en el desierto de Dubai.

Cuando cumplieron dos años juntos, decidieron participar de forma conjunta en el programa de Mediaset La casa fuerte. Su concurso fue un claro punto de inflexión en su historia y es que, tal y como ellos mismo compartieron hacia las cámaras, aceptaron su entrada arrastrando varios problemas que hicieron que los rumores de una ruptura inmediata crecieran aún más. Por aquel momento la guerra mediática entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera acababa de estallar y la vida de la hija pequeña de la artista se puso ‘patas arriba’. Sin embargo, pese a que muchos apostaban por lo contrario, el concurso parece que les sirvió para fortalecer aún más su relación y prueba de ello fueron las constantes dedicatorias que se escribían en las redes sociales a su salida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ISA✨ (@isapantojam)

Desde entonces, Asraf se ha convertido en el apoyo fundamental de la vida de Isa Pantoja. Ambos llevan conviviendo en pareja durante los dos últimos años, donde comparten junto a Alberto, el hijo de Isa, una convivencia idílica en familia. Tanto es así que Chabelita llegó a confesar a sus seguidores que le habían entrado ganas de volver a ser madre por segunda vez por lo que, no sería de extrañar, si en un tiempo, comienzan a formar una familia en común.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ISA✨ (@isapantojam)

Este 2023 ha sido un claro ejemplo de que su relación va ‘viento en popa’ y es que, además de que hoy se darán el «sí, quiero», en los últimos meses Isa Pantoja ha estado presente en los platós de Mediaset para defender a Asraf, el cual decidió participar en Supervivientes. El apoyo incondicional que le ha brindado la hija de la intérprete de Marinero de luces ha dejado más que claro que su amor traspasa fronteras. Y es por eso por lo que hoy asentarán su noviazgo convirtiéndose en marido y mujer delante de una larga lista de invitados que, aunque está marcada por alguna que otra ausencia, quieren ser testigos del amor que en su día comenzaron a captar las cámaras de Telecinco.