La defensa a ultranza de Mercedes Milá hacia Asraf en ‘Supervivientes’ con el antirracismo por bandera

Pese a estar alejada de todos los realitys televisivos de Telecinco, Mercedes Milá sigue estando al tanto de lo que sucede en ellos. Eso es precisamente lo que ha demostrado en la última ocasión, cuando la que fuera maestra de ceremonias de Gran Hermano ha hecho uso de sus redes sociales para compartir un par de imágenes de Adara Molinero y Asraf Beno, procediendo después a expresar a sus casi 300 mil seguidores su opinión relacionada con Supervivientes.

Como de costumbre, la periodista se ha hecho eco de su opinión con total sinceridad: «Ayer por la noche escribí esto: lo escribo en caliente. Estoy viendo Supervivientes. Estoy sufriendo en la Palapa: todos contra Asraf, es insoportable», comenzaba indicando, para después proceder a dar un discurso que no dejaría a nadie indiferente: «Ninguno ha conseguido, para mí, dar un solo argumento que justifique sus agresiones a este concursante, ninguno. De Adara siento auténtica vergüenza; una vergüenza que está a la altura del agradecimiento que sentí hacia ella durante tantas semanas en las que fue su mejor amiga y le defendía llena de razón de sus compañeros. Pero eso (de repente y sin que viéramos ninguna imagen que lo explicara) cambió y vimos a una concursante dura y tan injusta que los seguidores de este formato genial, empezaron a defenderle con el arma que tienen, la más potente: sus aplausos en plató y sobre todo sus votos», señalaba, visiblemente molesta por el trato que se le está dando al futuro marido de Isa Pantoja en el programa más extremo de la cadena de Fuencarral, sobre todo haciendo hincapié en el giro de 180 grados en la actitud de Adara como respecto a él.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, Mercedes dejaba entrever que el trato de los concursantes de Honduras hacia Asraf podría estar condicionado por el racismo: «Asraf era invariablemente nominado por sus compañeros y salvado por los telespectadores. ¿Qué puede estar pasando? Asraf es marroquí y aunque lleva casi toda su vida viviendo en España, para mucha gente, aunque hable un perfecto español, siempre será un inmigrante». Unas palabras que en cuestión de instantes reunían miles de «me gusta» y comentarios de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional como Lucía Parreño, Desy Rodríguez o Elena Rodríguez, que como madre de Adara y por alusiones, no ha tenido reparo en responder a la maestra de ceremonias: «Las agresiones afortunadamente terminaron con la expulsión de Yaiza. Desde hace semanas el escenario es otro y si existe un mismo y único discurso con el que se alinean [email protected] los concursantes, los que están fuera + los que aún siguen, ¿estás insinuado que los 12 mienten? ¿Insinúas que están locos? ¿Les acusas de conspiración? (…) Tus acusaciones de racismo están totalmente fuera de lugar, son infundadas y es demagogia pura, es una acusación REPUGNANTE… Deja de hiperventilar Milá, la has ‘pifiado’ a nivel Dios, tú si que me has decepcionado», zanjaba. ¿Estará a punto de comenzar una guerra fría entre ellas?