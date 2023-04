Al margen de la de Sevilla, otras ciudades gozan de la Feria de Abril. Es el caso de Barcelona, Valencia o Madrid, entre otras, que, tradicionalmente, celebra esta festividad en el Autocine Madrid Fever de la capital madrileña. Precisamente allí se dejó ver en la madrugada de este domingo Isa Pantoja (27). La hija de Isabel Pantoja acudió al evento en compañía de un grupo de amigos, y lejos de pasar desapercibida, la colaboradora de El Programa de Ana Rosa, ha copado varios titulares de la crónica social por un supuesto altercado en el que se vio involucrada ya sea directa o indirectamente.

Ha sido el programa Socialité de Telecinco quien se ha hecho eco de la noticia a través del testimonio de una testigo allí presente. «Fue muy heavy, llegó como si fuese una diva. Intentó colarse con sus amigas y la gente se indignó, evidentemente. Se lio mucho», ha contado. «Luego a Isa no le hizo ninguna gracia que, en la carpa en la que estaba con sus amigas, hubiera otras mujeres grabándola. Se puso muy nerviosa. Llegaron casi a las manos, fue muy grosera. Hay muchos vídeos porque la gente quiere que sea vea todo. La echaron», añade.

Ante tales acusaciones, Isa Pantoja se ha visto obligada a dar su versión sobre lo sucedido. Lo ha hecho a través del programa Fiesta que conduce Emma García (49), durante la tertulia que el espacio dedica todos los fines de semana a hablar de la última hora de Supervivientes 2023, y a la que Isa Pi -como comúnmente se la conoce-, ha acudido como defensora de su pareja, Asraf Beno (27). «Me parece fuerte que digan que he agredido a alguien», ha comenzado diciendo. «Todos esos vídeos son después de este altercado, como podéis ver seguimos en una caseta y estamos solos. Esa caseta se pone para nosotros solos», ha añadido.

Isa Pantoja sí que ha admitido que hubo un conflicto, aunque en ningún caso con agresión física de por medio, ni tampoco, dice, con ella allí. «Yo no estaba ahí, yo no he hablado con esas señoras para nada. Ha sido por mí, porque me estaban haciendo fotos, pero realmente yo no he hablado con ellas directamente, no he tenido nada. La historia es que nosotros íbamos allí por publicidad. A nosotros nos ponen en esa caseta que ya era de unas personas. Allí estaban este grupo de mujeres, pero también había otros grupos de chicos y chicas. Cuando llegó allí comienzan a hacerme fotos y mi amigo les dice ‘por favor no hagáis fotos, si queréis fotos se lo pedís y ya está’».

Unas advertencia que el grupo de mujeres en cuestión no se tomó demasiado bien. Pues según cuenta la hermana de Kiko Rivera (39), pese a que podían haberle pedido permiso a ella misma para fotografiarse, «comenzaron a encararse con mi amigo». Fue entonces cuando Isa optó por llamar al personal de seguridad. «Que saquen ese tipo de cosas no me importa, porque yo puedo contestar y decir que es mentira, lo que me parece fuerte es que digan que yo agredo a una persona», ha zanjado.